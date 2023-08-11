Антонов: новый запрос администрации США о помощи Киеву не изменит ситуацию

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый запрос администрации США о дополнительном финансировании помощи Украине не поможет переломить ситуацию и не приведёт к поражению России.

По его словам, со стороны Вашингтона демонстрируется некое «маниакальное стремление добиться стратегического поражения России». «Все подобные устремления обречены на провал», — цитирует Антонова РИА Новости. При этом посол подчеркнул, что американские власти игнорируют растущее неприятие собственными гражданами поддержки Киева. Ранее Антонов назвал цинизмом заявления Пентагона о кассетных боеприпасах. Также конгрессвумен Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что США не могут позволить выделить новые миллиарды на Украину.