Антонов: новый запрос администрации США о помощи Киеву не изменит ситуацию
По его словам, со стороны Вашингтона демонстрируется некое «маниакальное стремление добиться стратегического поражения России».
«Все подобные устремления обречены на провал», — цитирует Антонова РИА Новости.
При этом посол подчеркнул, что американские власти игнорируют растущее неприятие собственными гражданами поддержки Киева.
Ранее Антонов назвал цинизмом заявления Пентагона о кассетных боеприпасах.
Также конгрессвумен Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что США не могут позволить выделить новые миллиарды на Украину.