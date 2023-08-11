Конгрессвумен Грин: США не могут позволить выделить новые миллиарды на Украину
Грин подчеркнула, что вместо этого Вашингтон должен сосредоточить внимание на решении собственных проблем.
«Мы не можем позволить себе отправить еще $40 млрд Украине», — написала она в Twitter.
По словам конгрессвумен, американские пенсионеры из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду. Кроме того, она отметила, что в стране фиксируется самая высокая численность бездомных за всё время.
«Более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики Байдена применительно к границам», — цитирует Грин РИА Новости.
Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные $2,3 млрд на нужды Украины по линии Всемирного банка.
Также Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.