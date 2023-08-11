Конгрессвумен Грин: США не могут позволить выделить новые миллиарды на Украину

Член Палаты представителей США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединённые Штаты не могут позволить себе выделить ещё миллиарды долларов на нужды Украины.

Грин подчеркнула, что вместо этого Вашингтон должен сосредоточить внимание на решении собственных проблем.

«Мы не можем позволить себе отправить еще $40 млрд Украине», — написала она в Twitter.

По словам конгрессвумен, американские пенсионеры из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду. Кроме того, она отметила, что в стране фиксируется самая высокая численность бездомных за всё время.

«Более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики Байдена применительно к границам», — цитирует Грин РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные $2,3 млрд на нужды Украины по линии Всемирного банка.

Также Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.