Байден запросил у конгресса $2,3 млрд для Украины по линии Всемирного банка

Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные $2,3 млрд на нужды Украины по линии Всемирного банка.

AP

«С целью обеспечить надёжную альтернативу вынужденному финансированию и активизировать миллиарды от других доноров через Всемирный банк под руководством США — $2,3 млрд», — приводит РИА Новости текст документа Белого дома. Ранее Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, общий объём помощи, которую Украине предоставили страны Запада, превысил $160 млрд.