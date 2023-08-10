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Байден запросил у конгресса $2,3 млрд для Украины по линии Всемирного банка

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Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные $2,3 млрд на нужды Украины по линии Всемирного банка.
Байден запросил у конгресса $2,3 млрд для Украины по линии Всемирного банка
  • AP

«С целью обеспечить надёжную альтернативу вынужденному финансированию и активизировать миллиарды от других доноров через Всемирный банк под руководством США — $2,3 млрд», — приводит РИА Новости текст документа Белого дома.

Ранее Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, общий объём помощи, которую Украине предоставили страны Запада, превысил $160 млрд.

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