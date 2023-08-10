Байден запросил у конгресса $2,3 млрд для Украины по линии Всемирного банка
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«С целью обеспечить надёжную альтернативу вынужденному финансированию и активизировать миллиарды от других доноров через Всемирный банк под руководством США — $2,3 млрд», — приводит РИА Новости текст документа Белого дома.
Ранее Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, общий объём помощи, которую Украине предоставили страны Запада, превысил $160 млрд.