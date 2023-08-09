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Шойгу: общий объём помощи Запада Киеву превысил $160 млрд

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Общий объём помощи, предоставленной странами НАТО, Евросоюза (ЕС) и их союзниками киевскому режиму, превысил $160 млрд, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Совокупный объём помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнёров превысил $160 млрд», — добавил он.

Он отметил, что США настойчиво увеличивают поставки более мощного и смертоносного вооружения своим союзникам. 

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о попытке ВСУ разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом с помощью ракет Storm Shadow.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал правительство страны предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus

Также официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе.

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