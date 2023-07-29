Сальдо: ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow по железной дороге в Херсонской области
- РИА Новости
«Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, все вражеские ракеты были сбиты российскими силами ПВО.
При этом в одном месте обломки ракет повредили будку обходчика и контактную линию.
Ранее сообщалось, что ВС России 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления украинских военных в Днепропетровске.