Сальдо: ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow по железной дороге в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о попытке ВСУ разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом с помощью ракет Storm Shadow.

«Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, все вражеские ракеты были сбиты российскими силами ПВО.

При этом в одном месте обломки ракет повредили будку обходчика и контактную линию.

Ранее сообщалось, что ВС России 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления украинских военных в Днепропетровске.