Узнать больше

Сальдо: ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow по железной дороге в Херсонской области

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о попытке ВСУ разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом с помощью ракет Storm Shadow.
Сальдо: ВСУ выпустили 12 ракет Storm Shadow по железной дороге в Херсонской области
  • РИА Новости

«Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, все вражеские ракеты были сбиты российскими силами ПВО.

При этом в одном месте обломки ракет повредили будку обходчика и контактную линию. 

Ранее сообщалось, что ВС России 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления украинских военных в Днепропетровске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить