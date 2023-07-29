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МО: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

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RT
Вооружённые силы РФ 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления украинских военных в Днепропетровске. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
МО: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
  • РИА Новости

«Вечером 28 июля Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровске», — сказал он.

Конашенков добавил, что назначенный объект поражён, цель удара достигнута.

28 июля Военная хроника сообщила об ударе, по предварительным данным, ракетами ОТРК «Искандер» по зданию областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске.

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