МО: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

Вооружённые силы РФ 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления украинских военных в Днепропетровске. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости