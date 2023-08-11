Посол Антонов назвал цинизмом заявления Пентагона о кассетных боеприпасах
«Хотелось бы знать, имеется ли в виду «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева», — передаёт слова Антонова РИА Новости.
При этом посол задался вопросом, есть ли предел цинизму «пентагоновских функционеров», выступающих с подобными заявлениями.
Кроме того, Антонов отметил, что ответственность за сотни жизней детей, теракты на Крымском мосту, подрыв Каховской ГЭС лежит на Киеве и на Вашингтоне.
Ранее Украина отчиталась перед США о полученных кассетных боеприпасах.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ стали активнее обстреливать ДНР кассетными боеприпасами.