Узнать больше

Пушилин: ВСУ стали активнее обстреливать ДНР кассетными боеприпасами

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что украинские военные стали активнее обстреливать ДНР кассетными боеприпасами.
Пушилин: ВСУ стали активнее обстреливать ДНР кассетными боеприпасами
  • AP

«Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось, безусловно, гражданского населения. В последние дни под обстрелы, помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки, попал... и Шахтёрск, город, который находится в тылу», — сказал он.

Он добавил, что попали под обстрел кассетными боеприпасами и ряд районов центральной части Донецка. По его словам, в последние дни стали характерны потери среди гражданских лиц.

Пушилин считает, что противник, не имея особых успехов на линии фронта, «отчитывается», сколько же нанёс ущерба гражданским лицам. Он отметил, что военной целесообразности в обстреле гражданских объектов кассетными боеприпасами нет.

Ранее Пушилин сообщал об обстреле украинскими военными микрорайона Азотный в Донецке кассетными боеприпасами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить