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Конгрессвумен Грин назвала помощь Украине ужасным позором для США

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Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что США отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь американцам.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

Грин отметила, что с прошлого года число бездомных в США увеличилось на 11%, без крова остались 600 тыс. американцев.

При этом, по её словам, американский президент Джо Байден хочет выделить $20 млрд для Украины и $750 млн на строительство жилья для нелегалов.

«Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — сказала конгрессвумен.

Ранее конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.

Кроме того, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами и предприниматель Илон Маск раскритиковали помощь Украине на фоне пожаров на Гавайях.

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