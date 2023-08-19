Конгрессвумен Грин назвала помощь Украине ужасным позором для США
Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.
Грин отметила, что с прошлого года число бездомных в США увеличилось на 11%, без крова остались 600 тыс. американцев.
При этом, по её словам, американский президент Джо Байден хочет выделить $20 млрд для Украины и $750 млн на строительство жилья для нелегалов.
«Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — сказала конгрессвумен.
Ранее конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.
Кроме того, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами и предприниматель Илон Маск раскритиковали помощь Украине на фоне пожаров на Гавайях.