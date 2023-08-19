Конгрессвумен Грин назвала помощь Украине ужасным позором для США

Член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что США отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь американцам.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

Грин отметила, что с прошлого года число бездомных в США увеличилось на 11%, без крова остались 600 тыс. американцев.

При этом, по её словам, американский президент Джо Байден хочет выделить $20 млрд для Украины и $750 млн на строительство жилья для нелегалов.

«Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — сказала конгрессвумен.

Ранее конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.

Кроме того, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами и предприниматель Илон Маск раскритиковали помощь Украине на фоне пожаров на Гавайях.