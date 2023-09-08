Глава Генштаба Британии рассказал о своей реакции на уничтожение Challenger 2

Глава Генштаба Великобритании Патрик Сандерс заявил, что испытал сильные эмоции в связи с новостями об уничтожении британского танка Challenger 2 в зоне СВО.

«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — сказал он в интервью порталу forces.net.

Сандерс пояснил, что британские военные испытывают сильную привязанность к собственной технике.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные подбили ещё один Challenger 2.

По данным журнала Military Watch, уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает, что российские ПТРК «Корнет» способны поразить любой основной западный танк.