РИА Новости: российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90 ВСУ

Российские военные впервые захватили в ходе боя с ВСУ шведскую БМП CV90, её удалось подбить из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ).

«Две БМП ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита гранатой РПГ при подходе к нашим позициям», — приводит РИА Новости слова военнослужащего 20-й армии ЗВО.

Он уточнил, что в результате удара командир машины был убит, остальной экипаж убежал.

«Вторая БМП уехала», — подчеркнул военнослужащий.

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