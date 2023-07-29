РИА Новости: российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90 ВСУ
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«Две БМП ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита гранатой РПГ при подходе к нашим позициям», — приводит РИА Новости слова военнослужащего 20-й армии ЗВО.
Он уточнил, что в результате удара командир машины был убит, остальной экипаж убежал.
«Вторая БМП уехала», — подчеркнул военнослужащий.
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