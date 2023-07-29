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РИА Новости: российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90 ВСУ

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Российские военные впервые захватили в ходе боя с ВСУ шведскую БМП CV90, её удалось подбить из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ).
РИА Новости: российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90 ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Две БМП ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита гранатой РПГ при подходе к нашим позициям», — приводит РИА Новости слова военнослужащего 20-й армии ЗВО.

Он уточнил, что в результате удара командир машины был убит, остальной экипаж убежал.

«Вторая БМП уехала», — подчеркнул военнослужащий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французский колёсный танк AMX-10RC захвачен российскими военными в Запорожской области.

В июне Военная хроника рассказала, как российским бойцам удалось захватить военную технику боевиков, включая бронемашину MRAP Oshkosh.

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