Военная хроника рассказала, как российским бойцам удалось затрофеить военную технику боевиков, включая бронемашину MRAP Oshkosh.

«Мы уничтожили более 50 единиц техники ВСУ в течение трёх часов после получения задачи», — рассказал Герой России Руслан Курбанов о наступлении украинских боевиков.

Отмечается, что украинские националисты использовали различные легкобронированные автомобили для подвоза и поддержки пехоты. Попытка продавить российские позиции большим количеством техники боевикам не удалась. В итоге противник в страхе отступил с поля боя и бросил технику, даже не заглушив двигатели.

По данным Военной хроники, в первые дни наступления ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое штурмовому отряду «Шторм» и танковой роте морской пехоты Тихоокеанского флота России удалось затрофеить брошенную ВСУ военную технику, среди которой оказалась американская бронемашина MRAP Oshkosh. Она досталась морпехам практически в идеальном состоянии и была эвакуирована с нейтральной полосы для дальнейшего детального изучения.

По словам командира танковой роты Руслана Курбанова, «современный Oshkosh уступает даже советской технике, так как наличие огромного количества компьютеров и электрооборудования в бою может только помешать».

Ранее Минобороны России опубликовало видео с подрывом и захватом Oshkosh.