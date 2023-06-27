Минобороны показало кадры подрыва на мине американского броневика Oshkosh ВСУ

В Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота остановили колонну боевой техники ВСУ иностранного производства на Южнодонецком направлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

На видео, опубликованном ведомством, видно, как бронеавтомобиль Oshkosh США, шедший во главе группы, подрывается на мине.

«Данный вид техники подорвался на мине. Экипаж выбежал и, как большинство экипажей противника, дали дёру», — рассказал стрелок-штурмовик с позывным Лаврик.

Кроме того, мотострелки группировки войск «Восток» уничтожили склад с боеприпасами и пикап с живой силой украинской армии на Запорожском направлении.