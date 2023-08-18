«Не достигло своих целей»: в СМИ сообщили о нарастающем скептицизме в США по поводу контрнаступления Киева

Контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на прогноз разведки США. В связи с этим ожидается, что в скором времени в западных столицах начнётся поиск виноватых в том, что не сработало оказание киевскому режиму военной помощи на десятки миллиардов долларов в борьбе с Россией. При этом уже часть американских конгрессменов выступили против просьбы Джо Байдена выделить новый пакет помощи Украине размером более $20 млрд. К тому же число противников поддержки Киева со стороны США среди рядовых американцев достигло 36%, следует из опроса общественного мнения. И. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский констатировал, что единственным итогом «стратегического контрнаступления Украины» стали десятки тысяч убитых украинских солдат и сотни единиц уничтоженной дорогостоящей западной техники.

Разведывательное сообщество США не верит, что контрнаступление Вооружённых сил Украины будет успешным. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. В частности, выражаются сомнения, что украинские военные смогут дойти до Мелитополя в Запорожской области и перерезать сухопутный коридор в Крым.

«Данная пессимистичная оценка основывается на той жёсткой эффективности, с которой Россия обороняет занятую территорию посредством эшелонированной системы минных заграждений и траншей, и, вероятно, в результате в Киеве и западных столицах начнётся поиск виноватых в том, что контрнаступление, на которое были направлены западные вооружения и [иные] военные средства на десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей», — говорится в материале.

Американские журналисты признают, что ВСУ в первые недели контрнаступления понесли существенные потери в личном составе и технике, в том числе в той, которую поставили страны Запада. В первую очередь речь идёт о немецких танках Leopard 2 и американских БМП Bradley.

4 августа в Минобороны РФ заявили, что за июнь-июль в ходе наступления ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолётов и 25 танков Leopard.

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Наряду с этим в статье WP указывается, что часть американских конгрессменов выступили против просьбы президента США Джо Байдена о выделении нового пакета помощи Украине размером более $20 млрд.

Как передаёт Politico, о провале контрнаступления ВСУ, в частности, заявил член палаты представителей конгресса США Энди Харрис. По его мнению, пришло время «реально призвать» к мирным переговорам.

При этом журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник в Белом доме написал, что госсекретарь США Энтони Блинкен «понял, что Соединённые Штаты» — то есть их союзник Украина — «не выиграют войну» против России.

«Через агентство [ЦРУ] до него дошла информация о том, что украинское наступление не сработает. Это было шоу Зеленского, и некоторые в администрации поверили в его бредни», — говорится в статье, текст которой приводит ИноТВ.

Американский журналист также указывает, что выдача желаемого за действительное, когда речь идёт о реалистичном разговоре с американским народом, будет продолжаться. Однако конец, по его словам, уже близок, даже если оценки, которые Байден доносит до общественности, взяты из комиксов.

Наряду с этим всё больше рядовых граждан США считают, что американским властям следует меньше поддерживать киевский режим. Как следует из результатов опроса Fox News, число противников поддержки Киева увеличилось на 10% по сравнению с декабрём 2022 года — с 26% до 36%. При этом 55% опрошенных выразили недовольство внешней политикой, которую проводит президентская администрация Джо Байдена, передаёт ИноТВ.

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17 августа исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН по вопросу поставок оружия на Украину также обратил внимание, что западные власти, несмотря на свои претензии на «демократичность», абсолютно глухи к призывам своих граждан.

«На прошлой неделе американский президент Джо Байден запросил конгресс о выделении Украине ещё свыше $24 млрд вдобавок к уже потраченным $113 млрд официальной помощи. Это примерно по $900 на каждую американскую семью», — отметил он.

По его словам, власти США, опустошая военные арсеналы своих сателлитов, «расчищают» рынок для продукции американского ВПК, чтобы продавать её своим же партнëрам по хорошо отлаженной ещё во времена после Второй мировой войны схеме.

При этом дипломат указал, что мировое сообщество уже в течение трёх месяцев может наблюдать агонию киевского режима в контексте так называемого стратегического контрнаступления Украины, которое, по заявлениям западных пропагандистов, должно было принести ей военную победу.

«На эти цели была брошена вся натовская военная машина, потрачены миллиарды из карманов западных налогоплательщиков. Но в итоге, как гласит известная пословица, «гора родила мышь». Единственный результат украинского «контрнаступа», который вынуждены признать даже на Западе, — это десятки тысяч убитых украинских солдат и сотни единиц уничтоженной дорогостоящей западной техники», — заявил Полянский.

«Постепенная смена настроений»

На Западе происходит смена вектора после того, как обещанный киевским режимом победоносный марш на Россию затух и оказался неэффективным. Об этом заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, говоря о контрнаступлении ВСУ.

«Всё больше и больше на Западе и в США начали появляться сомневающиеся люди. Сейчас мы видим постепенную смену настроений. Администрация Байдена, понятно, продолжает поддерживать Украину, но в целом вектор постепенно меняется. Конечно, так просто от поддержки Киева они не откажутся, ведь это стратегический актив, за который они боролись с середины 1990-х годов, вложив колоссальное количество денег, сил и времени», — пояснил он.

На сегодняшний день мы видим, что контрнаступление ВСУ провалилось, заявил RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Это уже сегодня отражается в риторике ответственных политических деятелей как за океаном, в Вашингтоне, так и на европейском полуострове, в Брюсселе. Все как-то скептически начали говорить о том, что ВСУ могут реализовать вооружение, боевую технику и боеприпасы, которые им поставляет Запад», — отметил он.