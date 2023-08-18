WP: американская разведка не верит в успех контрнаступления ВСУ
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Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, разведка США считает, что украинская армия не сможет дойти до Мелитополя в Запорожской области.
Отмечается, что к таким выводам американские спецслужбы пришли на основании того, что ВС России очень эффективно обороняют территории.
Газета также заявила, что часть американских конгрессменов выступила против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США о контрнаступлении ВСУ.