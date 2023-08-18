WP: американская разведка не верит в успех контрнаступления ВСУ

Американская разведка не верит, что контрнаступление Вооружённых сил Украины будет успешным.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, разведка США считает, что украинская армия не сможет дойти до Мелитополя в Запорожской области.

Отмечается, что к таким выводам американские спецслужбы пришли на основании того, что ВС России очень эффективно обороняют территории.

Газета также заявила, что часть американских конгрессменов выступила против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США о контрнаступлении ВСУ.