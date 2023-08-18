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WP: американская разведка не верит в успех контрнаступления ВСУ

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Американская разведка не верит, что контрнаступление Вооружённых сил Украины будет успешным.
WP: американская разведка не верит в успех контрнаступления ВСУ
  • © AP Photo / Libkos

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, разведка США считает, что украинская армия не сможет дойти до Мелитополя в Запорожской области.

Отмечается, что к таким выводам американские спецслужбы пришли на основании того, что ВС России очень эффективно обороняют территории.

Газета также заявила, что часть американских конгрессменов выступила против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США о контрнаступлении ВСУ.

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