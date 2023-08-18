Politico: в неудачах контрнаступления ВСУ виноваты союзники Украины
«Вооруженный конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения», — сказал журналист.
Деттмер отметил, что контрнаступление ВСУ продолжается уже третий месяц. Однако, по его словам, нет никаких «малейших признаков существенных изменений».
Ранее конгрессмен Энди Харрис заявил о провале контрнаступления ВСУ.
Также в Politico отмечали, что Запад разочарован отсутствием прорыва на Украине.