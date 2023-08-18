Politico: в неудачах контрнаступления ВСУ виноваты союзники Украины

Обозреватель Politico Джейми Деттмер выразил мнение, что западные союзники Украины несут ответственность за неудачное контрнаступление.

«Вооруженный конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения», — сказал журналист.

Деттмер отметил, что контрнаступление ВСУ продолжается уже третий месяц. Однако, по его словам, нет никаких «малейших признаков существенных изменений».

Ранее конгрессмен Энди Харрис заявил о провале контрнаступления ВСУ.

Также в Politico отмечали, что Запад разочарован отсутствием прорыва на Украине.