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Politico: в неудачах контрнаступления ВСУ виноваты союзники Украины

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Обозреватель Politico Джейми Деттмер выразил мнение, что западные союзники Украины несут ответственность за неудачное контрнаступление.

«Вооруженный конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения», — сказал журналист.

Деттмер отметил, что контрнаступление ВСУ продолжается уже третий месяц. Однако, по его словам, нет никаких «малейших признаков существенных изменений».

Ранее конгрессмен Энди Харрис заявил о провале контрнаступления ВСУ.

Также в Politico отмечали, что Запад разочарован отсутствием прорыва на Украине.

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