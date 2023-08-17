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Politico: Запад разочарован отсутствием прорыва на Украине

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Ожидания от контрнаступления Украины в войне с Россией оказались слишком завышенными. Теперь возникает впечатление, что Запад втянулся в истощающую войну, которая может исчерпать терпение союзников.
Politico: Запад разочарован отсутствием прорыва на Украине
  • AP

Об этом сообщает Politico.

Одной из причин такого ошибочного оптимизма Украины является непонимание того, что российская армия быстро учится на своих ошибках и оперативно корректирует свою тактику на поле боя, говорится в статье. Она быстро адаптируется и повышает скорость и эффективность своих ударов по украинским позициям, используя обновлённые подходы в применении бронетехники и пехоты, отмечает автор.

Согласно изданию, Запад подставил украинцев под удар с самого начала, обучая их вести боевые действия в стиле НАТО, но не предоставив необходимое вооружение для этого.

Кроме того, западные союзники разочарованы отсрочкой контрнаступления украинским президентом Владимиром Зеленским.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление киевского режима идёт медленнее, чем предполагалось, поскольку ВСУ «очень трудно» прорваться через минные поля ВС России.

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