Сеймур Хёрш: Блинкен понял, что Украина не победит Россию даже с помощью США

Госсекретарь США понял, что Украина не выиграет войну против России даже с помощью Вашингтона, считает известный американский журналист Сеймур Хёрш. По его словам, Энтони Блинкен получил от ЦРУ информацию о том, что украинское контрнаступление не сработает. Как отметил источник в Белом доме, «это было шоу Зеленского, и некоторые в администрации поверили в эти бредни».

Как провела лето троица «ястребов войны» — Энтони Блинкен, Джейк Салливан и Виктория Нуланд? Таким вопросом задаётся известный американский журналист Сеймур Хёрш на своём портале.

Салливан, советник по национальной безопасности, недавно привёз американскую делегацию на второй международный мирный саммит, состоявшийся в начале этого месяца в Джидде (Саудовская Аравия). Саммит проходил под руководством наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Четыре года назад его обвинили в том, что он отдал приказ убить и расчленить журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле за якобы нелояльность к государству.

Как бы неправдоподобно это ни звучало, но такой мирный саммит состоялся, и в его состав вошли Мухаммед бин Салман, Салливан и президент Украины Владимир Зеленский. Не хватало только представителя России, которая не была приглашена на саммит. На нём присутствовали лишь несколько глав государств из менее чем пятидесяти стран, приславших делегатов. Конференция продолжалась два дня и привлекла, по сути, лишь незначительное внимание международной общественности.

По сообщению Reuters, цель Зеленского — заручиться международной поддержкой и формулирование «принципов», которые он будет рассматривать в качестве основы для урегулирования конфликта, включая «вывод всех российских войск и возвращение всей украинской территории». Официальная реакция России на это прозвучала не от президента Владимира Путина, а от заместителя министра иностранных дел, Сергея Рябкова. Он назвал саммит «отражением попытки Запада продолжить тщетные, обречённые на провал усилия» по мобилизации стран Юга на поддержку Зеленского.

Индия и Китай направили на сессию свои делегации, возможно, привлечённые Саудовской Аравией из-за её огромных запасов нефти. Один из индийских академических обозревателей считает, что мероприятие принесло не более чем «хорошую рекламу организаторской способности Мухаммеда бин Салмана на Глобальном Юге, позиционирование королевства в этом же регионе и, возможно, более узкую — помощь американским усилиям по достижению консенсуса, поскольку Китай присутствовал на встрече с ... Джейком Салливаном в одной комнате».

Тем временем далеко на поле боя на Украине Россия продолжала срывать контрнаступление Зеленского, отмечает Сеймур Хёрш. Он пишет, что спросил сотрудника американской разведки, почему именно Салливан вышел из внешнеполитического круга администрации Байдена, чтобы председательствовать на ничего не значащей конференции в Саудовской Аравии.

«Джидда была детищем Салливана, — объяснил чиновник. — Он планировал, что она станет для Байдена эквивалентом Версаля [президента Вудро] Вильсона. Великий союз свободного мира, собравшийся на празднование победы после унизительного поражения ненавистного врага, чтобы определить облик наций для следующего поколения». Слава и известность. Продвижение по службе и переизбрание. Жемчужиной в короне должно было стать достижение Зеленским безоговорочной капитуляции Путина после молниеносного весеннего наступления. Они даже планировали провести Нюрнбергский процесс в мировом суде, с Джейком Салливаном в качестве американского представителя. Ещё один промах, но кто их считает?

Вслед за тем Хёрш обращается к личности Виктории Нуланд, архитектора свержения пророссийского правительства на Украине в 2014 году — одного из американских шагов, который привел США туда, где они сейчас находятся. Нуланд была выдвинута Байденом в начале лета этого года, несмотря на горячие возражения многих сотрудников Госдепартамента, на должность исполняющего обязанности заместителя госсекретаря. Официально её кандидатура на пост заместителя не выдвигалась из опасения, что её назначение приведёт к адской борьбе в Сенате, отмечает Хёрш.

На прошлой неделе именно Нуланд была направлена в Нигер, одну из бывших французских колоний в Западной Африке, оставшихся в сфере влияния Франции, для того чтобы выяснить, что можно спасти после переворота, в результате которого было свергнуто прозападное правительство. Избранный демократическим путем президент Мохаммед Базум был отстранён от власти военной хунтой во главе с начальником президентской охраны генералом Абдурахманом Тчиани. Генерал приостановил действие конституции и посадил в тюрьму возможных политических оппонентов. В его кабинет были введены ещё пять военных. Все это вызвало огромную поддержку населения на улицах столицы Нигера Ниамея, достаточную для того, чтобы не допустить внешнего вмешательства Запада.

В западной прессе появлялись мрачные сообщения, в которых переворот первоначально рассматривался в терминах Восток-Запад: некоторые сторонники переворота выходили на улицы с российскими флагами. Газета New York Times расценила переворот как удар по главному союзнику США в регионе — президенту Нигерии Боле Ахмеду Тинубу, контролирующему огромные запасы нефти и газа. Тинубу пригрозил новому правительству Нигера военными действиями, если оно не вернёт власть Базуму. Он установил крайний срок, который прошёл без какого-либо внешнего вмешательства. Революция в Нигере была воспринята жителями региона как давно необходимый отказ от многолетнего французского экономического и политического контроля. Подобный сценарий может повторяться снова и снова в странах Сахеля, где доминируют французы, в Африке к югу от Сахары, подчёркивает Сеймур Хёрш.

Однако есть моменты, которые не сулят ничего хорошего новому правительству Нигера. Эта страна благословлена, а может быть, и проклята тем, что располагает значительной частью оставшихся в мире месторождений природного урана. По мере потепления климата возврат к атомной энергетике представляется неизбежным, что, безусловно, сказывается на стоимости урана, находящегося под землёй в Нигере.

Коррупция, о которой так часто «говорят в Нигере, связана не с мелкими взятками правительственных чиновников, а с целой структурой, сложившейся во времена французского колониального господства, которая не позволяет Нигеру установить суверенитет над своим сырьём и над своим развитием», говорится в недавнем анализе, опубликованном балтиморским изданием Real News Network. Три из четырёх ноутбуков во Франции работают на атомной энергии, значительная часть которой добывается на урановых рудниках в Нигере, фактически контролируемых его бывшим колониальным владыкой.

В Нигере также расположены три базы американских беспилотников, нацеленных на исламских радикалов по всему региону. Кроме того, в регионе расположены необъявленные форпосты спецназа, солдаты которого получают двойную зарплату во время выполнения рискованных боевых заданий. Американский чиновник сообщил Хёршу, что «1500 американских военнослужащих, находящихся сейчас в Нигере, — это ровно столько же, сколько было в Южном Вьетнаме на момент вступления Джона Кеннеди в должность президента в 1961 году».

Самое важное, на что мало обращали внимание западные журналисты в последние недели, — Нигер находится прямо на пути нового транссахарского трубопровода, который строится для доставки нигерийского газа в Западную Европу, подчёркивает Хёрш. Важность этого газопровода для европейской экономики возросла в сентябре прошлого года в связи с разрушением газопровода «Северный поток» в Балтийском море.

И тут на сцену вышла Виктория Нуланд: её направили для переговоров с новым режимом и организации встречи со свергнутым президентом Базумом, жизнь которого по-прежнему находится под постоянной угрозой со стороны правящей хунты.

По сообщению газеты New York Times, после переговоров, которые она охарактеризовала как «чрезвычайно откровенные и временами довольно трудные», она ничего не сумела добиться. Сотрудник разведки изложил свои замечания на американском военном жаргоне: «Виктория отправилась спасать владельцев урана в Нигере от варварских русских и получила огромный салют из одного пальца».

В последние заметно недели тише, чем Салливан и Нуланд, вёл себя госсекретарь Энтони Блинкен. Где он был? Хёрш задал этот вопрос источнику в Белом доме, по словам которого Блинкен «понял, что Соединённые Штаты» — то есть, их союзник Украина — «не выиграют войну» против России: «Через Агентство [ЦРУ] до него дошла информация о том, что украинское наступление не сработает. Это было шоу Зеленского, и некоторые в администрации поверили в его бредни».

«Блинкен хотел стать посредником в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, как это сделал Киссинджер в Париже для окончания войны во Вьетнаме», — пояснил американский чиновник. Однако вместо этого «всё обернулось большим провалом».

Именно в этот момент сомнений, по словам источника Хёрша, директор ЦРУ Билл Бёрнс «сделал свой ход, чтобы присоединиться к тонущему кораблю». Он имел в виду выступление Бёрнса летом этого года на ежегодной конференции в Дитчли под Лондоном. Он, похоже, отбросил свои прежние сомнения по поводу расширения НАТО на восток и по меньшей мере пять раз подтвердил свою поддержку программы Байдена.

«Бёрнс не лишён уверенности в себе и амбиций», — сказал сотрудник разведки, что особенно заметно сейчас, когда Блинкен вдруг засомневался. Бёрнс работал в предыдущей администрации заместителем госсекретаря, и руководство ЦРУ вряд ли стало для него справедливым вознаграждением.

Бёрнс не заменит разочаровавшегося Блинкена, а получит лишь символическое повышение — назначение в кабинет Байдена. Заседания кабинета проводятся не чаще одного раза в месяц и обычно проходят по жёсткому сценарию.

Энтони Блинкен, который всего несколько месяцев назад публично поклялся, что немедленного прекращения огня на Украине не будет, всё ещё занимает свой пост и, если его спросить, наверняка опровергнет любое представление о недовольстве Зеленским или убийственной и провальной военной политикой администрации на Украине, предполагает Сеймур Хёрш.

Так что выдача желаемого за действительное, когда речь идёт о реалистичном разговоре с американским народом, будет продолжаться и дальше. Однако конец уже близок, даже если оценки, которые Байден доносит до общественности, взяты из комиксов, заключает американский журналист.