Американцы собирались использовать Украину как таран для ослабления России и свержения Путина, но они просчитались. Проблема в американской разведке, которая не только часто ошибочна, но и чрезмерно политизирована, заявил военный эксперт Мэтт Хотя в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, разведданными часто манипулируют, чтобы они соответствовали политической повестке.

Как вы считаете, неоконсерваторы от Хиллари Клинтон до Виктории Нуланд и Тони Блинкена с Джейком Салливаном… Видимо, надо туда добавить и президента, раз он думает об этом вместе с другими. Но думали ли неоконы, что смогут использовать Украину как таран для ослабления России и выталкивания Владимира Путина со своего поста? Неужели они действительно так думали?

МЭТТ ХО, военный эксперт, ветеран войны в Ираке: Я на самом деле думаю, что они в это верили.

У них что же, не было никаких разведданных, которые бы подсказали, насколько сильной и хорошо оснащённой может быть российская армия при хорошем управлении?

МЭТТ ХО: Любой, кто является сторонним наблюдателем истории американской военной разведки за последние десятилетия, начиная с корейской войны, скажет вам, что оценки американской разведки часто сильно ошибочны.





Но даже если они точные, часто они становятся настолько политизированы, я уверен, вы не раз говорили об этом с нашим общим другом Рэем Макговерном, насколько политизирована разведка. Так что всё, что даже доходит до стола президента, может совершенно не напоминать данные ЦРУ или разведывательного управления Министерства обороны или бюро разведки и исследований Госдепа США — всех различных разведывательных организаций, которые у нас имеются.

Потому что это такой процесс, которым можно манипулировать, чтобы он соответствовал повестке. Но с другой стороны, если вспомнить, скажем, про недавние утечки данных с Discord, за которыми стоял молодой военный из Массачусетса. Вот смотришь на это и понимаешь, какая информация есть у Марка Милли, председателя объединённого комитета начальников штабов.





И вот смотришь на то, что наше разведывательное сообщество сообщает главе комитета начальников штабов о военной силе России. А потом просматриваешь сами эти документы и видишь несоответствия. Это просто не имеет смысла. Одна страница говорит одно, другая — совсем другое.





И, конечно же, там есть звёздочка, ссылочка, которая говорит: «Эта информация у нас от украинцев. Мы ей не доверяем, попытаемся добыть свою информацию». Как так можно, если речь идёт о вторжении России?

Дата выхода в эфир 16 августа 2023 года.