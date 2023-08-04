Скотт Риттер: разведка США уже провалила миссию в России, а сейчас терпит крах на Украине

«Русские побеждают, ЦРУ проигрывает, и в какой-то момент конгресс США призовёт их к ответу», — уверен бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер. В интервью Стивену Гарднеру он заявил, что это будет не первое поражение ЦРУ: два года назад все агенты, внедрённые в Россию, оказались скомпрометированы. Несмотря на важную роль ЦРУ в разжигании конфликта на Украине, сейчас их схема терпит крах.

Два года назад ЦРУ обнародовало беспрецедентный меморандум, о котором многие забыли. По всем каналам разослали служебные записки с предупреждением о конкретных методах связи, которые использовались для общения с «человеческими ресурсами» — шпионами, людьми, которых мы завербовали, — потому что мы потеряли всех. Мы потеряли их в Китае, потеряли в Иране, потеряли в России. Почему? Потому что всё было скомпрометировано. Они сказали больше так не делать.

Если мы потеряли все наши ресурсы два года назад, и Бёрнс (директор ЦРУ. — ИноТВ) хочет, чтобы мы сейчас поверили, что мы вдруг восстановили агентские сети, на создание которых ушли десятилетия, в то время как Россия закрыта для нас как никогда раньше, — то он просит нас принять какие-то серьёзные галлюциногены. Потому что это неправда. И русские это знают.

Это делается для внутриполитического потребления. Очень скоро ЦРУ будет названо виновным в очередном грубом провале разведки. В провале на Украине. Украина проигрывает войну. ЦРУ сыграло важную роль в этом конфликте, помогло породить этот конфликт, поддерживая на протяжении многих десятилетий бандеровских ультранационалистов, которые находятся у власти. И тайная поддержка через украинских военных, помогающая облегчить поставки боеприпасов, и разведывательная поддержка украинского правительства, украинских военных — всё это терпит крах. Русские побеждают, ЦРУ проигрывает, и в какой-то момент они предстанут перед конгрессом США и будут призваны к ответу.

И поэтому то, что сейчас делает Бёрнс, — это как мёртвому припарка. Это попытка позитивно преподнести то, что не может быть позитивно преподнесено. Я заверяю вас прямо здесь и сейчас, ставлю на кон свою репутацию: у ЦРУ нет серьёзных успехов в вербовке в России. Потому что если бы это было так, Стивен, они бы об этом не болтали. Я могу вам это гарантировать. Об этом не говорят, на такое не намекают. С этим ничего не делают. За кого нас держит Уильям Бёрнс? За самых глупых людей на планете? Я не хочу отвечать на этот вопрос…

Дата выхода в эфир 04 августа 2023 года.