New York Times Оригинал

New York Times: у Запада кончается оружие, но Украина обещает наращивать собственное производство

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Западные запасы боеприпасов иссякают, сообщает The New York Times. А военно-промышленные предприятия в странах — членах НАТО не поспевают за постоянно растущими потребностями Киева. В связи с чем встал вопрос о поиске новых источников для быстрой доставки вооружения. И им может стать сама Украина, которая, по утверждению киевских властей, стремительно наращивает у себя темпы производства военной продукции.
New York Times: у Запада кончается оружие, но Украина обещает наращивать собственное производство
AP

С начала боевых действий на Украине США и их союзники поставили Киеву миллионы боеприпасов, сообщает The New York Times. Но западные запасы сейчас уже иссякают, а военно-промышленный комплекс НАТО не поспевает за постоянно растущими потребностями Украины. В связи с этим в Киеве, Вашингтоне, Североатлантическом альянсе и Евросоюзе ищут новые источники для быстрой доставки боеприпасов.

И им может стать сама Украина, объясняет американское издание. В Киеве заявили, что уже сейчас сотни предприятий в стране занимаются производством боеприпасов и дронов.
 
За прошлый месяц пока ещё зарождающаяся украинская военная промышленность смогла создать в два раза больше миномётов и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год. Исход нынешнего контрнаступления будет очень сильно зависеть от того, будет ли у ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы продолжать сражаться, отмечает The  New York Times.
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источник
New York Times США Северная Америка
теги
вооруженный конфликт ЕС НАТО оружие промышленность США Украина
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