New York Times: у Запада кончается оружие, но Украина обещает наращивать собственное производство

21:00
Неизвестный у Москва-Сити разбил окно авто и бросил туда неустановленный предмет
Неизвестный разбил окно автомобиля около Москва-Сити и бросил туда неустановленный предмет, никто не пострадал.
21:00
Тихонов: компания из Захаряна, Тюкавина и Смолова однозначно потреплет нервы «Зениту»
Бывший нападающий сборной России Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Динамо».
20:55
Тихонов: армейцы точно не станут прощать ошибки «Локомотива» в обороне
Бывший нападающий сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Локомотив».
20:50
В «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановить все объекты энергетики на Украине
Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о невозможности восстановить все повреждённые объекты энергетики.
20:43
В Петербурге началась реставрация крылатых гениев с Московских триумфальных ворот
В Санкт-Петербурге началась реставрация крылатых гениев с Московских триумфальных ворот в рамках программы КГИОП.
20:40
Медведев: к Венделу проявляют интерес клубы из Европы
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что к полузащитнику Венделу есть интерес со стороны европейских клубов.
20:37
В Подмосковье более 1500 многодетных семей получили земельные участки с начала года
В Московской области бесплатными земельными участками обеспечили 1543 многодетные семьи с начала 2023 года.
20:35
Директор ассоциации «Турпомощь» Осауленко рассказал об ожидающемся интересе россиян к Ирану
Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT рассказал об увеличении туристов из России в Иран в связи с отменой виз.
20:29
Сервисом онлайн-записи к ветеринару воспользовались более 17 тысяч жителей Подмосковья
В Московской области владельцы питомцев стали вдвое чаще записывать их на приём в ветеринарные клиники через портал госуслуг. С начала 2023 года сервисом воспользовались более 17 тыс. человек.
20:25
Блинкен заявил, что США не получили ответа на приглашение главы МИД КНР Ван И посетить Штаты
В США пока не получили ответа на приглашение главы МИД КНР Ван И посетить Штаты, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
20:25
Украинская ассоциация футбола потребовала исключить россиян из УЕФА
Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключить россиян из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
20:20
На Некрасовской линии начали курсировать поезда под управлением женщин-машинистов
На Некрасовской линии Московского метрополитена начали курсировать поезда под управлением женщин-машинистов.
20:18
Выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства» посетят до 300 тысяч человек
Выставка «Православная Русь — к Дню народного единства» состоится в Центральном выставочном зале «Манеж». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
20:15
В Пентагоне не стали комментировать сроки начала подготовки лётчиков ВСУ управлению F-16
В Пентагоне не стали раскрывать детали сроков начала обучения украинских лётчиков силами западных инструкторов пилотированию американских истребителей F-16.
20:15
Работы по благоустройству Воробьёвской набережной завершатся к осени 2023 года
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы по благоустройству Воробьёвской набережной завершатся к осени 2023 года.
20:14
Малком попрощался с болельщиками «Зенита»
Нападающий Малком попрощался с болельщиками «Зенита» после перехода в «Аль-Хиляль».
20:08
Терапевт Лапа назвала безопасным употребление горячих напитков из пластиковых стаканчиков
Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа заявила, что употребление горячих напитков из пластиковых стаканчиков безопасно.
20:05
Горячкина, Шувалова, Бивол и Баделько вышли в 1/16 финала Кубка мира по шахматам
Российские шахматистки Александра Горячкина, Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько пробились в 1/16 финала Кубка мира в Баку.
19:58
Блинкен: США сделают всё для экспорта продуктов России при возобновлении зерновой сделки
Вашингтон сделает всё необходимое, чтобы обеспечить экспорт продуктов из России, если она вернётся к зерновой сделке.
19:57
Шеф-повар Прокофьев посоветовал выбирать дыни плотной консистенции
Шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал, как выбрать качественную дыню.
19:55
Трамп заявил, что лично предстанет перед судом в Вашингтоне
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что лично предстанет перед судом в Вашингтоне по делу о беспорядках в январе 2021 года.
19:55
Замглавы МИД Вершинин провёл переговоры с главой ЮНКТАД о нормализации сельхозэкспорта России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонные переговоры с генеральным секретарём Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по вопросам выполнения меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта.
19:50
Якименко: Смирновой не грозит пожизненная дисквалификация — МОК просчитался
Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко отреагировал на предложение комитета молодёжной политики и спорта Верховной рады пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову за желание пожать руку украинке Ольге Харлан.
19:47
Исследование: 39% россиян любят арбузы больше дынь
Сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 39% считают главным лакомством лета арбуз. Ещё 16% респондентов отдали предпочтение дыне.
19:45
ВВС Германии впервые за десять лет будут участвовать в учениях на территории Исландии
Минобороны Германии впервые за последние десять лет перебросило свои военные самолёты на территорию Исландии, где сейчас проходят учения НАТО на фоне украинского конфликта.
19:39
Свидлер и Дубов вышли в 1/32 финала Кубка мира по шахматам
Российские гроссмейстеры Пётр Свидлер и Даниил Дубов вышли в 1/32 финала Кубка мира по шахматам в Баку.
19:37
Врач Дорофеева: к прерываниям беременности отношусь крайне негативно
Врач — акушер-гинеколог Антонина Дорофеева в беседе с RT прокомментировала принятый в Мордовии закон о пропаганде абортов.
19:32
«Почта Банк» предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay
«Почта Банк» предупредил клиентов о временных ограничениях операций по картам UnionPay за рубежом в связи с переходом на новую платформу расчётов.
19:28
Три советских памятника демонтировали в Западной Украине
На территории западных областей Украины демонтировали три памятника советских времён.
19:26
Боксёра Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних
Российского боксёра Артура Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних.
19:25
В Италии решили предоставлять бесплатное такси для перебравших посетителей дискотек
Итальянские власти решили предоставлять бесплатное такси посетителям субботних вечеринок, которые перебрали спиртного и не могут водить автомобиль.
19:21
Депутат Милонов: в Мордовии показали образец подлинной заботы о будущих поколениях
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT принятие в Мордовии закона «о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории республики».
19:16
Песков: Россия прилагала все усилия по недопущению войны и отстаиванию прав Донбасса
Россия прилагала все усилия для защиты прав жителей Донбасса и недопущения войны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
19:14
Малком — о переходе в «Аль-Хиляль»: всегда манило новое
Нападающий Малком объяснил, почему решил перейти из «Зенита» в «Аль-Хиляль».
19:11
Представитель президента ЮАР рассказал о результатах мирной миссии стран Африки по Украине
Мирная миссия африканских стран по поиску путей урегулирования конфликта на Украине уже принесла значимые результаты.
19:05
Депутат Бессараб: нужно понаблюдать, как закон о запрете склонения к аборту будет работать
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT принятие в Мордовии закона «о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории республики».
19:02
Глава администрации: около 12 населённых пунктов Харьковской области находятся в серой зоне
В так называемой серой зоне Харьковской области сейчас находятся порядка 11—12 населённых пунктов, у них нет электричества и газоснабжения.
19:00
Горохова — о требовании Киева пожизненно отстранить Смирнову: МОК сделает это, я уверена
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова высказалась о предложении комитета по вопросам молодёжной политики и спорта Верховной рады пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку Ольге Харлан.
18:58
Блинкен на заседании СБ ООН обвинил Россию в использовании Чёрного моря для шантажа
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Совете Безопасности ООН обвинил Россию в якобы использовании черноморских торговых путей для шантажа.
18:57
Жирков: «Спартак» и «Локомотив» смогут составить конкуренцию «Зениту»
Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Юрий Жирков считает московские «Спартак» и «Локомотив» основными конкурентами петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
18:55
Спасатели эвакуировали 12 человек в Грузии после схода оползня
Спасатели эвакуировали 12 человек из гостиницы «Сансет Шови» в высокогорном крае Рача, где сошёл оползень, сообщила глава департамента по стратегическим коммуникациям МВД Кетеван Ковзиашвили.
18:50
Майкл Джордан продал контрольный пакет акций клуба «Шарлотт»
Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан продал контрольный пакет акций клуба «Шарлотт».
18:48
Врач Иванова посоветовала людям с хроническими заболеваниями воздержаться от поездок в жару
Кандидат медицинских наук врач-терапевт клиники «Медси» в Хорошёвском проезде Евгения Иванова рассказала, как людям с хроническими заболеваниями сохранить здоровье в жаркую погоду.
18:44
Врач Новосёлов посоветовал пожилым людям меньше находиться на солнце в жару
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов рассказал, как пожилым людям сохранить здоровье в жару.
18:39
«Зенит» официально объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»
«Зенит» официально объявил о переходе нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».
18:36
Нутрициолог Буторина: черную смородину не стоит есть при обострении ряда заболеваний
Врач по медицинской профилактике, нутрициолог Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Буторина рассказала, кому может быть противопоказана чёрная смородина.
18:34
Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу.
18:34
Ткалич победил в беге на 100 метров на чемпионате России
Ярослав Ткалич стал победителем чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в беге на 100 метров.
18:34
Зобнин признался, что до сих пор не видел Медину на тренировках «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что парагвайский хавбек Хесус Медина быстро адаптируется в московской команде.
18:33
Премьер Индии сообщил, что примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что будет присутствовать на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР).