Скотт Риттер: в войне на истощение Украина ослабевает каждый день, а Россия лишь становится сильнее

Украина вовлечена в войну на истощение с Россией, в которой она ослабевает каждый день, а Россия становится сильнее, заявил в эфире YouTube канала US Tour of Duty бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. В ходе контрнаступления украинцы потеряли около 35 тысяч солдат и треть оружия, поставленного НАТО. Даже если США всё-таки отправят на Украину ракетные системы ATACMS, это уже не изменит ход войны.

Что дальше? Украина уже больше месяца ведёт контрнаступление, которое должно было нанести сокрушительный удар российским вооружённым силам, чтобы пробить брешь в российской обороне. Это бы позволило украинским вооружённым силам выйти к Азовскому морю, тем самым отрезав Крым от материковой России, разорвав сухопутный мост, так сказать.

Пока что украинское контрнаступление не вышло из гибкой зоны деформации, которая начинается с первой линии обороны. У русских, конечно же, есть три линии обороны. Украинцам ещё только предстоит пробить первую. В результате у них (украинцев. — ИноТВ) ужасные потери. По некоторым подсчётам, от 25 до 35 тысяч украинцев были убиты и 25 процентов и одна треть оборудования, предоставленного НАТО Украине, была уничтожена или выведена из строя на поле боя.

Это привело к тому, что союзники Украины говорят: «Что ещё мы можем сделать, чтобы помочь Украине получить преимущество? Какое ещё оружие поставить?» Было много разговоров про истребители F-16, ещё больше говорили про поставки ракет ATACMS. Это оружие американского производства, его дальность действия составляет 300 километров.

Россия заявила, что это будет красной линией, потому что это даст возможность Украине наносить удары вглубь российской территории. Однако Соединённые Штаты обсуждают возможность предоставления этого оружия Украине. Станет ли эта ракета системой, меняющей правила игры? Ответ: скорее всего, нет.

Ракеты ATACMS используется в качестве комбинированной инерциальной системы наведения с поддержкой GPS, похожей на ту, что используется в HIMARS. А Россия продемонстрировала способность подавлять систему наведения HIMARS, заставляя бить против цели.

Так что даже в случае предоставления ATACMS мысль о том, что это сможет изменить курс, изменить траекторию боя, абсурдна. Украина теряет силы со скоростью 10 к 1. Это означает, что на каждые десять убитых украинцев приходится один погибший русский.

Когда цифры столь ужасны, как эти — 30 тысяч убитых украинцев соответствует трём тысячам погибших русских, — то боль ощущается с обеих сторон. У России получается пережить боль и продолжить борьбу, не меняя своего курса.

Про Украину то же самое сказать нельзя. Когда вы теряете 30 тысяч солдат и у вас нет других 30 тысяч им на замену, это ослабляет общие военные усилия. Правда в том, что Украина вовлечена в войну на истощение с Россией, в которой она ослабевает каждый день, а Россия становится сильнее.

Дата выхода в эфир 01 августа 2023 года.