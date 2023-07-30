U.S. Tour of Duty Оригинал

Скотт Риттер: после победы России в украинском конфликте НАТО исчезнет, а Америке придётся пересмотреть своё место в мире

Материал представлен в переводе ИноТВ
Москва, несомненно, одержит верх в вооружённом противостоянии с Киевом, что приведёт к фундаментальным геополитическим изменениям, заявил в интервью YouTube-каналу U.S.Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. В результате, по его словам, НАТО уступит место новому европейскому альянсу, который перестанет быть инструментом Вашингтона, в то время как Америке, лишившись заметной части влияния, придётся принять положение равной среди равных стран.

Джентльмен по имени Барри оставил голосовое сообщение. И нет, это не Барри Обама, а какой-то другой Барри. 

БАРРИ: Скотт, у меня следующий вопрос: когда мир (на Украине. ИноТВ) наступит, и пыль уляжется, какое место, на ваш взгляд,  Америка будет занимать в союзе с другими могущественными странами? Спасибо.
 
Довольно расплывчатый вопрос, но, возможно, вам удастся на него ответить.
 
СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Я думаю, что Россия победит в этом конфликте. И, на мой взгляд, это приведёт к фундаментальной встряске глобальных геополитических реалий.
 
Я считаю, что НАТО достигло наивысшей точки в Вильнюсе. Дело выставляют так, что он (альянс.  ИноТВ) никогда не был сплочённее. Я напоминаю людям, что Турция и Греция не ладят друг с другом. У Венгрии дела идут не очень хорошо. Франция не позволит НАТО включить в свой состав Японию. Можно было бы продолжать и продолжать. Единства (в организации ИноТВ) не так много, как принято считать.
 
НАТО пытается быть силой, которой она стать не в состоянии. Йенс Столтенберг говорит о войсках быстрого развёртывания численностью 300 000 человек. Я просто не вижу, чтобы их можно было получить. Я не думаю, что НАТО обладает возможностью создать такие силы и поддерживать их.
 
Я думаю, что после окончания украинского конфликта НАТО попытается придумать новую структуру европейской безопасности. Как раз об этом Россия говорила с декабря 2021 года, когда она предлагала два соглашению, посвящённых этому вопросу. Одно — США, другое — НАТО. Я думаю, именно в это направление мы движемся.
 
А США придётся выяснить, какова правильная роль и каков баланс. Сомневаюсь, что люди хотят, чтобы США расстались с Европой. Но, на мой взгляд, дни, когда Соединённые Штаты стояли во главе обширного военного альянса НАТО, прошли.
 
Я считаю, что военный альянс НАТО перестанет существовать, и ему на смену придёт европейский альянс безопасности, в котором Америка будет партнёром, но не членом. И, на мой взгляд, это подходящая роль для США — предоставлять некие гарантии безопасности, но не находиться в положении, позволяющим монополизировать европейскую безопасность в интересах безопасности Америки.
 
Потому что именно это происходит прямо сейчас. НАТО — это просто продолжение американской национальной безопасности и внешней политики. Это инструмент, используемый Соединёнными Штатами.
 
США придётся научиться ладить с Россией и Китаем. Да, у нас большая, огромная страна. Мы всё ещё обладаем возможностями, которых нет ни у одной другой нации, и мы не собираемся исчезать. Даже когда мы говорим об ослаблении Соединённых Штатов как державы, это не означает, что мы уходим (с мировой сцены.  ИноТВ). Ослабление означает, что наше влияние остаётся большим, но не таким, каким было прежде.
 
У нас по-прежнему мощная экономика. Мы по-прежнему имеем значительное влияние по всему миру. И ситуация не изменится в мгновения око. Я думаю, что мы перейдём от однополярного мира или, по крайней мере, от такого, в котором, согласно нашим ожиданиям, все будут относиться к нам как к единственному центру. И нам придётся научиться садиться за стол, не ожидая, что мы окажемся во главе стола, сидеть как равные среди наций. И это подходящая роль для Соединённых Штатов.
 
Дата публикации 29 июля 2023 года
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источник
U.S. Tour of Duty США Северная Америка
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