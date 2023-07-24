Скотт Риттер: отчаянное положение может подтолкнуть Украину к объединению с Польшей

Правительство Владимира Зеленского знает, что не сможет выиграть в противостоянии с Москвой, и поэтому вынуждено искать способы для своего выживания, заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, Киев находится в настолько тяжёлой ситуации, что готов пойти на политический союз с Варшавой, которая явно стремится расширить своё участие в украинском конфликте.

В интервью мне и другим каналам полковник Дуглас Макгрегор всё чаще говорит о потенциальном будущем участии Польши в текущем конфликте, если Россия сможет продвинуться дальше на запад. По его словам, он может представить, как Польша аннексирует часть Западной Украины, оправдывая это защитой остальной Европы.

Они также могут оправдаться, заявив: «Послушайте, это спорная территория. Украина была частью Польши». У нас, США, развёрнуты в Польше значительные силы. На ваш взгляд, Польша вмешается или захочет остаться нейтральной, если только всё не сведётся к защите прохода к остальной Европе?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер морской пехоты США: Ну, во-первых, Польша уже участвует в конфликте. Поляки уже некоторое время набирают добровольцев в «польский легион». Он начитывает несколько тысяч человек и активно участвует в боевых действиях.

Более того, российская сторона рассказывает, что при радиоперехватах переговоров украинских сил, находящихся напротив, чаще всего они слышат польский язык. Вдобавок в Польшу доставляют много погибших солдат.

Так что Польша уже опосредованно вовлечена (в конфликт. — ИноТВ). И, судя по всему, «легион» поддерживают польские спецслужбы. То есть это не просто какая-то кучка патриотически настроенных поляков, которые едут на Украину, а государственная инициатива.

Польша принимает активное участие в материальной поддержке украинского правительства. Она, как и Румыния, является одним из двух центров логистической поддержки Украины. Следовательно, они уже вовлечены. Вопрос в том, как они собираются расширить своё участие, если, конечно, им это удастся.

Мы слышали, что Владимир Зеленский и польский президент Дуда неоднократно встречались, чтобы обсудить создание политического союза между Польшей и Украиной. Он фактически устраняет границу между Польшей и Украиной, объединяя, в частности, Западную Украину с Польшей.

Политический союз — один из возможных вариантов, с помощью которого Польша может вмешаться (в вооружённую борьбу между Москвой и Киевом — ИноТВ). Во времена конфликта это всегда рискованно. Но мы наблюдаем сложные времена. Украина отчаянно ищет способ выжить. Способов победить у неё не осталось. Она не сможет победить.

Все знают, что ей не удастся выиграть. Поэтому теперь всё сводится к выживанию. «Как нам это пережить». И Польша, разумеется, всегда приглядывалась к западно-украинским территориям, потому что когда-то они входили в её состав.

Забавно, что Польша хочет их вернуть, потому что именно здесь 80 лет назад произошла Волынская резня. Более того, 12 июля отмечалось 80-летие начала Волынской резни. Во время неё с 1943 по 1944 украинские националисты вырезали, сожгли, выпотрошили 110 тысяч поляков, включая женщин и детей. Это была ужасная бойня. И украинцы так и не принесли за неё извинения. Поэтому любопытно, почему поляки стремятся вернуть эту территорию. Но это совсем другой вопрос.

Есть ещё другие варианты. Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен говорил о том, что Польша работает вместе со странами Прибалтики над созданием «коалиции желающих». Не натовской коалиции, а «коалиции желающих» государств, которые могли бы вмешаться в случае распада украинской армии, который мы с полковником Макгрегором считаем неизбежным.

Это может привести к массовому перемещению мирных жителей, второй волне украинских беженцев. Польша не в состоянии их принять. Поэтому она будет стремиться оставить их на Западной Украине и использовать ситуацию как предлог для создания гуманитарной зоны.

Таким образом, существует большое количество сценариев, которые могут разыграться. Все они не только возможны — многие из них вероятны. Так что я согласен с полковником Макгрегором в том, что Польша найдёт способ стать более активным участником. Это очень рискованный шаг, потому что он может привести к прямой вооружённой конфронтации между польскими и российскими войсками, и тогда возникнет вопрос, что будет делать НАТО.

НАТО через подобное уже проходило. Возможно, вы помните, как Турция, которая состоит в НАТО, вторглась в Сирию и в результате вступила в прямое столкновение с сирийской и российской армией. И пару лет назад русские ответили, напав на турецкую колонну и убив десятки военных.

Турция обратилась к НАТО и попросила его вмешаться в соответствии не с пятой, но четвёртой статьёй устава об общих интересах коллективной обороны. А НАТО сказало: «Нет, вы сами по себе. Вы действовали без разрешения НАТО. Вы сами по себе». То же самое может произойти и с Польшей и Прибалтикой, если они вмешаются в украинский конфликт. Мы не знаем этого наверняка. Но сама по себе ситуация опасная.

Дата публикации 23 июля 2023 года.