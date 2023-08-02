Западные союзники продолжают снабжать Киев вооружением, разнообразие которого просто ошеломляет, передаёт WION. Но при этом украинским военным приходится иметь дело с разнокалиберным оружием и боевой техникой, что создаёт серьёзные проблемы. В частности, Украина использует около полутора десятков разных видов гаубиц — и даже если удаётся найти для них боеприпасы нужного калибра, это ещё не гарантирует их эффективное применение, поскольку стволы и снаряды могут быть изготовлены по разным стандартам.

Итак, Украина уже более 500 дней в какой-то степени сдерживала российское продвижение и делала это благодаря помощи своих союзников — своих очень полезных союзников на Западе. Киеву удалось получить от них вооружение, артиллерию, ракеты и беспилотники.



Но несмотря на всё это вооружение, решающим боевым потенциалом для Украины в этом конфликте на сегодня являются беспилотники, которые она смогла получить, а также 14 разных видов гаубиц, которые она также получила для борьбы с российскими силами. И теперь это становится новой проблемой для Киева.



Для Украины артиллерия оказалась наиболее смертоносным оружием, которое она в изобилии использует против Москвы. Киеву удалось интегрировать значительную часть боеприпасов, которые он получает от своих союзников, для использования с уже имевшимся у него арсеналом артиллерии советского образца.



Но в то же время это огромное количество огневой мощи обернулось серией серьёзных «логистических кошмаров» для Киева. В наши дни для вооружения армии, особенно среди развивающихся стран, нередко применяется оружие от разных иностранных производителей.



И разнообразие вооружений на Украине просто ошеломляет, учитывая, какое количество стран отправляет туда оружие. По имеющимся данным, Украина получила от своих союзников уже не менее 14 различных типов гаубиц.



Это вооружение было предоставлено ей такими союзниками, как Соединённые Штаты, Великобритания, Франция, Италия и Дания, — если перечислить лишь некоторых из них. Эти гаубицы служат ключевым источником огневой мощи для украинцев на поле боя, благодаря чему они смогли наносить удары по российской линии обороны на протяжении примерно 18 месяцев.



Однако содержание и обслуживание всей этой артиллерии, особенно что касается необходимых для неё артиллерийских снарядов, для украинской армии довольно проблематично. Даже просто обеспечить наличие подходящих снарядов, которыми можно было бы стрелять, уже является серьёзной проблемой.



Гаубицы советского образца на Украине были сконструированы для использования 152-миллиметровых снарядов по российскому стандарту, которые нетрудно найти. Однако для западной артиллерии требуются 155-миллиметровые снаряды по стандартнам НАТО, производство которых западные страны сейчас изо всех сил пытаются наращивать.



Из-за разницы в калибре существует большая вероятность того, что украинским солдатам могут отправить не те боеприпасы, которые нужны. При этом даже правильный калибр не может служить абсолютной гарантией, поскольку производство артиллерийских стволов и боеприпасов осуществляется по разным стандартам — и даже схожие внешне гаубицы могут иметь небольшие, но существенные отличия, которые влияют на точность их попадания по целям на расстоянии от 15 до 30 километров.



В то же время артиллерия играет доминирующую роль во время сражений на Украине, и, хотя это создаёт сложности в сфере логистики и обучения солдат, она обеспечивает целый комплекс огневой мощи. Но скоординировать всю огневую мощь в этой сфере будет огромной проблемой.



Дата выхода в эфир 02 августа 2023 года.