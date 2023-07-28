Politico: США намерены поставить первую партию танков Abrams на Украину в сентябре

Власти США намерены начать поставки танков Abrams Киеву в сентябре, передаёт Politico со ссылкой на источники в Пентагоне, конгрессе и других структурах. В первую партию войдут от шести до восьми танков. Перед этим они будут отправлены в Германию на ремонт. При этом, по словам одного из источников, до сих пор неясно, удастся ли завершить все необходимые работы к концу лета.

Власти США намерены начать поставки танков Abrams Киеву уже в сентябре, передаёт Politico со ссылкой на источники в Пентагоне, конгрессе и других структурах. Ранее Министерство обороны США заявляло, что эти машины попадут на Украину осенью, однако конкретных сроков не сообщалось.

Планируется, что в августе они прибудут в Германию, где будут отремонтированы и модифицированы. Как только этот процесс завершится, танки будут отправлены на Украину.

Вашингтон поставит Киеву более старые модели Abrams — M1A1 вместо более современной версии М1A2. Поставки новых танков заняли бы по меньшей мере год, отмечает издание.

Ранее в администрации Байдена заявили о намерении нарастить поставки оружия Украине в кратчайшие сроки — как для оказания помощи в контрнаступлении ВСУ, так и для укрепления обороноспособности страны в долгосрочной перспективе.

«Первая партия будет включать от шести до восьми танков», — цитирует издание неназванного представителя оборонной промышленности и помощника конгрессмена. Всего, как заявил президент США Джо Байден, Киев получит 31 машину. Это соответствует одному украинскому танковому батальону, указывает Politico.

«Мы определённо работаем над тем, чтобы доставить их на Украину как можно быстрее», — подчеркнул представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл. Обсуждать конкретные сроки он отказался.

Прежде чем украинские военные смогут приступить к использованию этих танков на поле боя, им предстоит пройти примерно десятинедельный курс подготовки, который завершится в августе. По данным издания, обучение пройдёт на военной базе Графенвер в Германии.

Представитель Пентагона и ещё один источник, знакомый с позицией Киева, сообщили, что первая партия танков может прибыть на Украину уже в августе, но эти сроки могут быть «чрезмерно оптимистичными». Танки не новые — в ходе ремонта с них планируют снять «наиболее чувствительные технологии», включая, например, секретную броню из обеднённого урана, и только после этого их можно будет отправить на Украину.

Несмотря на то что, по данным одного из источников, первая часть модификаций уже осуществлена, неясно, удастся ли завершить все необходимые ремонтные работы к концу августа.

Ещё один представитель Пентагона подчеркнул, что процесс передачи танков намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, и включает в себя не только доставку машин и подготовку экипажей. По его словам, США «работают с европейскими союзниками над созданием мощностей по техническому обслуживанию, особенно для устранения боевых повреждений» танков Abrams и другой бронетехники, которая была передана Украине, пишет Politico.