Handelsblatt: парадокс конфликта — украинские танки всё чаще заправляют топливом из российской нефти

Украинские танки всё чаще заправляют дизельным топливом, полученным из российской нефти, пишет Handelsblatt. По данным украинской таможни, страна увеличила импорт нефтепродуктов из Турции и Венгрии, которые на своих заводах используют прежде всего российскую нефть. К примеру, венгерская компания MOL, закупающая российскую нефть в больших объёмах, за последние полгода удвоила продажи на Украину — а это значит, что украинская «военная машина», вероятно, заправляется именно ею.

«Парадокс войны»: украинские танки всё чаще работают на нефти, поступающей из России. По данным украинской таможни, Украина импортирует всё больше дизельного топлива из Венгрии и Турции — обе страны используют на своих нефтеперерабатывающих заводах прежде всего российскую нефть, пишет Handelsblatt.

Например, венгерская нефтегазовая компания MOL, тесно связанная с государством, за последние полгода удвоила продажи на Украину. Поскольку MOL закупает российскую нефть в больших объёмах, украинская «военная машина», вероятно, заправляется именно ею.

В то же время компании, которые не получают сырьё из России, теряют долю рынка на Украине. Это связано с тем, что у MOL есть конкурентное преимущество перед другими европейскими нефтегазовыми компаниями: она имеет специальное разрешение Евросоюза на продолжение поставок российской нефти на свои НПЗ.

Особая роль Венгрии до сих пор не привлекала пристального внимания общественности, тогда как Турция уже давно не скрывает, что извлекает большую выгоду из импорта российской нефти, отмечает издание.

В целом танки можно заправлять различными нефтепродуктами. «Военные двигатели, как правило, универсальны в использовании и очень неприхотливы в отношении топлива», — утверждает польский военный эксперт Дамиан Ратка.

Украина почти полностью зависит от импорта топлива. Тем не менее его дефицита на Украине по-прежнему не наблюдается, несмотря на то, что российские удары не прошли для системы энергоснабжения страны бесследно.

Дизельного топлива, как утверждает издание, в стране достаточно, поскольку многие предприятия военно-промышленного комплекса сократили производство или вообще прекратили деятельность на фоне вооружённого конфликта. По оценкам экспертов, потребление нефтепродуктов могло сократиться на 40—50%, несмотря на огромные потребности украинской армии.

Это подтверждает и директор киевской «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. Он говорит о том, что в настоящее время «особенно хорошо развито энергоснабжение». Это связано в первую очередь с тем, что с начала конфликта Украина «получила множество новых маршрутов поставок».

«Поставки топлива осуществляются в основном по железной дороге через Польшу. Из Словакии и Венгрии топливо поступает в страну по трубопроводам. В Румынии дизельное топливо сначала отгружается, а затем транспортируется по железной дороге на Украину», — поясняет аналитик люблинского Института Центральной Европы (IEŚ) Михал Пашковски, передаёт Handelsblatt.