SRF: швейцарские концерны по-прежнему покупают нефтепродукты из России санкциям вопреки

Несмотря на санкции Запада, базирующиеся в Швейцарии концерны продолжают покупать российскую нефть и нефтепродукты. Как отмечает швейцарский телеканал SRF, в стране это не запрещено. Тем не менее эксперты считают такой бизнес спорным с моральной точки зрения и требуют от компаний соблюдения западных правил. Правительство Швейцарии, однако, не считает эти правила обязательными и не следит за их выполнением.

Российская нефть, а также такие продукты её переработки, как бензин и мазут, не приветствуются на Западе с начала российской спецоперации на Украине, а их импорт в Европу по морю запрещён, напоминает швейцарский телеканал SRF. За пределами Европы нефть может продаваться только по максимальной цене $60 за баррель.

Швейцария тоже примкнула к этим санкциям. Тем не менее концерны с основным адресом в Швейцарии, как и прежде, продолжают покупать нефтепродукты из России, подчёркивает SRF.

Так, торговая группа Gunvor, работающая на западе Швейцарии, с января по апрель закупила в России нефтепродуктов на $540 млн. Это делает её восьмым по величине покупателем в мире. Товарный трейдер Vitol, также работающий на западе Швейцарии, по некоторым данным, закупил товаров на сумму около $400 млн и занимает 10-е место.

Сами концерны, штаб-квартиры которых находятся в Женеве, не подтвердили телеканалу SRF эти цифры. Gunvor называл их слишком высокими. По собственным данным компании, за указанный период она закупила продукции на $330 млн. С начала спецоперации России на Украине Gunvor прекратил торговлю российской сырой нефтью и сократил торговлю нефтепродуктами более чем на 80%, что делает его сегодня одним из самых мелких трейдеров.

Сырьевой трейдер Vitol также пишет, что сократил свою деятельность в сотрудничестве с Россией. Объёмы торговли российской нефтью и нефтепродуктами сократились более чем на 90% и теперь минимальны, уверяют в компании.

Тем не менее этот бизнес сомнителен с моральной точки зрения, считает эксперт по сырьевым товарам и финансам Роберт Бахманн из неправительственной организации Public Eye. Фактическая цель санкций — ограничение доходов российского государства — в определённой степени достигается. «Проблема лишь в том, что с введением санкций и без того очень непрозрачный сектор — рынок торговли сырьевыми товарами — стал гораздо более непрозрачным и опасным», — утверждает Бахманн.

Эксперт по сырьевым товарам Корнелия Мейер подтверждает, что санкции могут иметь и негативные последствия, потому что российская нефть по-прежнему торгуется на мировом рынке — просто обходными путями. Например, через Китай и Индию, которые покупают нефть со скидкой, но не соблюдают санкционные правила.

Индия, в частности, перерабатывает большое количество нефти, а затем продаёт её в Европу как индийскую нефть. Действительно, с начала военной спецоперации России на Украине в начале 2022 года ежемесячные поставки российской нефти в Индию и Китай по морю увеличились в несколько раз.

В результате наблюдение за отраслью стало более сложным, считает Бахманн. Public Eye считает, что Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам обязан следить за ситуацией. В других странах те, кто торгует российской нефтью, должны доказывать, что предельные цены соблюдаются, и сохранять соответствующие контракты. В Швейцарии это правило не действует. «Учитывая действительно плохой опыт работы с сырьевыми компаниями за последние десять с лишним лет, этого далеко не достаточно», — отмечают в швейцарском Государственном секретариате по экономическим вопросам.

Правительство, однако, утверждает, что эти требования к документации не являются юридически обязательными для компаний. «Ввиду тесной международной интеграции отрасли Швейцария воздержалась от дополнительной публикации собственных требований к документации», — цитирует швейцарский телеканал SRF комментарий правительства страны.