N-TV: американцы и немцы стали главными иностранными налогоплательщиками в России

Несмотря на боевые действия на Украине западные предприятия никуда из России так и не ушли, сообщает N-TV. Три из четырёх компаний остались в стране. При этом самыми главными иностранными налогоплательщиками стали американцы и немцы. В прошлом году в российскую казну они занесли $402 млн, рассказывает немецкий телеканал.
Американские и немецкие предприятия — это самые главные иностранные налогоплательщики в России, сообщает N-TV. Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики. К тому же после начала боевых действий на Украине из России ушла только одна треть всех немецких компаний.
Две третьих из них продолжают там работать. В прошлом году их общий доход достиг отметки в $23,2 млрд. При этом они заплатили в России $402 млн налогов. Среди стран ЕС это самый высокий показатель. При этом речь идёт о законном бизнесе, которого санкции не коснулись.
Доля тех западных предприятий, которые остались в России несмотря на боевые действия на Украине, ещё выше. Четыре из пяти компаний предпочли не покидать страну. При этом самые большие налоги платят американские фирмы.
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