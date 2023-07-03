Guardian: европейцы продлят санкции в отношении Ирана, хоть это и нарушит условия ядерной сделки

Великобритания, Германия и Франция продлят ограничения в отношении ракетной программы Ирана, которые истекают 18 октября этого года, передаёт The Guardian. Решение европейские дипломаты объясняют нарушением Тегераном ядерной сделки и предполагаемой продажей иранских беспилотников Москве.

Страны ЕС и Великобритания впервые нарушат ядерную сделку с Ираном, отказавшись отменять санкции в отношении ракетной программы Тегерана, действие которых истекает в октябре, сообщает The Guardian.

Решение, о котором, как ожидается, вскоре объявят Великобритания, Германия и Франция, по словам европейских дипломатов, было принято из-за того, что Иран нарушает заключённое в 2015 году соглашение. Кроме того, в качестве причины они указали на то, что Тегеран якобы продаёт Москве беспилотники, используемые в ходе конфликта на Украине, и на то, что в будущем Тегеран может продавать Москве баллистические ракеты.

На прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал Совместный всеобъемлющий план действий «очень ограниченным и фрагментарным». В частности, Тегеран возражает против запланированной установки камер наблюдения в цехе по производству центрифуг на объекте в Исфахане и обогащает уран до 60%, хотя разрешённый в соответствии с ядерной сделкой уровень обогащения не должен превышать 3,67%.

Как напоминает издание, США вышли из сделки ещё при президенте Дональде Трампе в 2018 году. Однако Германия, Франция и Великобритания остались, несмотря на то, что Иран ответил на выход США нарушением согласованных ограничений на качество и количество обогащённого урана.

При этом неясно, как в Иране отреагируют на решение о сохранении санкций, особенно учитывая тот факт, что страна как никогда близка к производству оружейного урана.

В соответствии с резолюцией, принятой Советом Безопасности ООН в 2015 году в поддержку сделки по иранской ядерной программе, срок действия санкций в отношении Тегерана истекает 18 октября этого года. Эти ограничения призваны не допустить разработки Ираном баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Они также запрещают покупать у Ирана или продавать и передавать стране беспилотники, которые способны пролететь более 300 км, без предварительного разрешения Совета Безопасности.