Guardian: европейцы продлят санкции в отношении Ирана, хоть это и нарушит условия ядерной сделки
Страны ЕС и Великобритания впервые нарушат ядерную сделку с Ираном, отказавшись отменять санкции в отношении ракетной программы Тегерана, действие которых истекает в октябре, сообщает The Guardian.
Решение, о котором, как ожидается, вскоре объявят Великобритания, Германия и Франция, по словам европейских дипломатов, было принято из-за того, что Иран нарушает заключённое в 2015 году соглашение. Кроме того, в качестве причины они указали на то, что Тегеран якобы продаёт Москве беспилотники, используемые в ходе конфликта на Украине, и на то, что в будущем Тегеран может продавать Москве баллистические ракеты.
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