Les Echos: поиск эффективной альтернативы — БРИКС изучает возможность ввести собственную валюту для ухода от доллара

Идея о создании новой единой валюты станет одним из основных вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите БРИКС в августе этого года. Стремление многих отказаться от использования доллара усиливается в условиях нынешнего кризиса. Однако эксперты предупреждают, что найти эффективную альтернативу для его замены будет довольно сложно, сообщает Les Echos.

В последнее время активизировались обсуждения возможного создания новой единой валюты в рамках БРИКС. Эта идея станет одним из ключевых вопросов, которые будут рассматриваться на предстоящем саммите БРИКС в ЮАР с 22 по 24 августа, пишет Клер Баржелес в статье для Les Echos. Однако насколько реально вообще выглядит создание единой валюты для стран БРИКС в ближайшее время, задаётся вопросом автор.



С одной стороны, лидеры стран БРИКС на протяжении последних месяцев громко заявляют о том, что они хотят найти альтернативу для отказа от доллара. «Каждую ночь я задаюсь вопросом: почему все страны должны вести торговлю на основе доллара?» — заявил, в частности, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в апреле этого года, когда Дилма Русефф была назначена главой Нового банка развития (НБР) — ключевого финансового института БРИКС.



«Дедолларизация началась», — в свою очередь, заявил месяц спустя министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так что разговоры об этом идут уже довольно давно, говорится в статье. Но по мнению экспертов, в реальности это может произойти ещё очень нескоро — поскольку сторонникам такой инициативы придётся вначале преодолеть массу препятствий, чтобы попробовать воплотить её в реальность и избавиться от гегемонии доллара.



Став международной резервной валютой вместо британского фунта стерлингов вскоре после Второй мировой войны, доллар до сих пор представляет 58% мировых валютных резервов. Между тем на долю пяти стран, входящих в БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, — сейчас приходится уже более 40% от всего населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18% общемировой торговли, напоминает автор: «Этого достаточно, чтобы у них появились финансовые амбиции, направленные на защиту многополярного мира, в котором больше не будет доминировать только американская мощь».



Проект по возможной замене доллара также особенно ценится в России, учитывая новые западные санкции, подчёркивается в статье. Дело в том, что зачастую именно финансовое влияние доллара не позволяет другим странам отказаться поддерживать санкции против России: США оказывают давление через свою резервную валюту, чтобы «наказывать» тех, кто идёт против воли Вашингтона.



Похоже, что на предстоящем саммите БРИКС наконец будут обсуждаться конкретные варианты проекта по созданию единой валюты. Однако пока речь даже не идёт о намерении полностью «свергнуть доллар», считает Цзунъюань Зои Лю, научный сотрудник Совета по международным отношениям и соавтор исследования «Могут ли страны БРИКС дедолларизировать глобальную финансовую систему?».



«Нужно понимать разницу между желанием использовать свою собственную валюту при создании альтернативных систем для снижения риска — и абсолютной готовностью отказаться от доллара, на свой страх и риск», — пояснила она. В любом случае, все подобные намерения пока остаются «в области желаемого, а не действительного» и детали в отношении создания будущей единой валюты по-прежнему очень расплывчаты, подчёркивается в статье.



Похожей точки зрения придерживается и Уильям Гумеде, профессор Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге. По его мнению, на данный момент крайне маловероятно, что все страны БРИКС согласятся отказаться от собственной денежно-кредитной политики в пользу единого центрального банка, поскольку их финансовые системы очень отличаются. «В Китае Центральный банк контролируется государством, как и в России, в то время как центральные банки в ЮАР, Бразилии и Индии независимые, поэтому их денежно-кредитная политика очень разная», — пояснил эксперт.



По его словам, также сложно сказать, насколько Китай будет готов отказаться от своей сильной валюты в пользу новой альтернативы. С осторожностью к этому проекту относятся и в Южной Африке, отмечается в статье. «Это вопрос, который требует внимательного изучения», — предупредила Наледи Пандор, глава южноафриканской дипломатии.



«Я не думаю, что нам нужно просто верить в то, что эта идея сработает. Дело в том, что вопросы экономического управления сложны. Необходимо учитывать мнение всех стран», — также заявила она. В свою очередь, руководство Центрального банка ЮАР также выразило свои сомнения по поводу реализуемости проекта в ближайшие сроки, хотя в целом не возражает против того, что нужно в принципе уходить от использования доллара, сообщается в статье.



Ещё одним «слабым местом» этого проекта эксперты называют надёжность финансовых институтов БРИКС. «Доверие к институту или странам, стоящим за созданием валюты, является решающим фактором, особенно если дело касается резервной валюты», — подчеркнул Мартин Кэмерон, директор отдела торговых исследований Северо-западного университета ЮАР.



«Таким образом, даже если все страны БРИКС выступят в поддержку этого проекта, проведение транзакций, вероятно, будет сложной задачей — потому что, например, в Южной Африке правительство не сможет заставить компании использовать эту новую валюту», — пояснил эксперт. По его мнению, многих также будет волновать вопрос о том, «не попытается ли Китай манипулировать этой валютой для своей личной выгоды».



Вряд ли страны БРИКС решат при этом отказаться от доллара в пользу евро, считают эксперты. Рассматриваются и другие модели, такие как золото или создание корзины валют, при условии согласования критериев, которые будут использоваться для определения веса каждой из них. В то же время Кэмерон сомневается, что общая валюта позволит расширить пока ещё не очень развитую торговлю между странами БРИКС: «Прежде всего надо заняться нашей промышленностью: решить, что мы будем производить, и есть ли что-то, в чём нуждаются наши деловые партнёры?» — заявил эксперт.



Пока же изучаются и другие пути для уменьшения зависимости от доллара, в том числе увеличение объёмов торговли в местных валютах, говорится в статье. В частности, Китай широко использует юани для оплаты своих закупок сырья у России, и Бразилия намерена пойти по тому же пути. Эти изменения идут рука об руку с развитием платёжных систем, альтернативных модели SWIFT. Возможное расширение группы за счёт включения в неё таких стран, как Саудовская Аравия, также может придать импульс дедолларизации.



Многие раньше не верили, что у БРИКС будут достаточные ресурсы и политическая сплочённость даже для создания Нового банка развития — однако они смогли это сделать, отмечается в статье. Поэтому нельзя исключать и возможность того, что новая валюта БРИКС когда-либо действительно появится, хотя вряд ли это произойдёт в короткие сроки, полагают эксперты.