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WION: вступление Бангладеш в БРИКС способно стать дипломатической победой над Западом

Материал представлен в переводе ИноТВ
Уже почти два десятка стран заявили о том, что они заинтересованы присоединиться к блоку БРИКС. Одним из самых перспективных кандидатов можно считать Бангладеш: эта страна рассчитывает получить членство в БРИКС уже в августе этого года — и для её вступления есть целый ряд важных причин, передаёт WION.

Расширение БРИКС происходит довольно быстрыми темпами. Уже целый ряд государств «стучатся в двери» БРИКС: заинтересованность в присоединении к этому блоку выразили 19 стран.

Бангладеш также стоит в очереди на получение членства: эта страна надеется присоединиться к БРИКС в августе этого года. Зачем же Бангладеш хочет вступить в БРИКС?

Нынешняя ситуация в мировой экономике не похожа на здоровую атмосферу: глобальная экономика переживает значительное количество трудностей, и это негативно влияет на каждую страну в мире. Наиболее эффективным средством для преодоления глобального экономического кризиса является развитие массового экономического сотрудничества и инвестиций.

С другой стороны, БРИКС и Бангладеш представляют собой идеальное сочетание для развития инвестиций и сотрудничества. И в результате изменения экономических характеристик здесь открываются новые горизонты для сотрудничества.

Таким образом, нынешнее положение, которое занимает Бангладеш, вполне подходит для инвестиций и сотрудничества с БРИКС. При этом геостратегическое положение этой страны также является важным фактором, который учитывает БРИКС для принятия решения о членстве.

По суше Бангладеш граничит с Мьянмой, которая соединяет Юго-Восточную и Западную Азию и Индию. Кроме того, у Бангладеш также есть три морских порта — Чаттограм, Монгла и Пайра. Эти локации имеют решающее значение для связи Китая, Индии и России с другими членами БРИКС.

Естественное географическое положение этой страны делает её «воротами» между Южной Азией и Юго-Восточной Азией. Кроме того, БРИКС также имеет возможность контактировать и координировать свои действия с другими региональными объединениями, такими как БИМТЭК (Инициатива страны Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и СААРК (Южно-Азиатская прибрежная зона).

По предварительным оценкам, к 2040 году общий объём экономики Бангладеш, вероятно, достигнет одного триллиона долларов. Население этой страны уже составляет более 160 миллионов человек, что делает её идеальным местом для расширения бизнеса и торговли. Поэтому если БРИКС сможет принять Бангладеш в свои ряды, это можно будет считать дипломатической победой над Западом.

Дата выхода в эфир 21 июня 2023 года. 

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WION Индия Азия
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