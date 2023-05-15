Das Erste: эвакуированы сотни тысяч — ураган «Мокко» обрушился на побережье Мьянмы и Бангладеш

Разрушенные дома, вырванные с корнем деревья и сообщения о погибших: ураган «Мокко» обрушился на прибрежные районы Мьянмы, пишет Das Erste. Метеорологи заявляют о сильнейшем циклоне в регионе за последние два десятилетия. В Бангладеш, вопреки первоначальным опасениям, ураган «не нанёс серьезного ущерба». В целях безопасности из прибрежных районов в обеих странах было заранее эвакуировано более 850 тыс. человек.

Ураган «Мокко» обрушился на прибрежные районы Мьянмы и Бангладеш. По данным метеорологических служб, скорость ветра в некоторых местах достигает 210 километров в час. Метеорологи заявляют о сильнейшем циклоне в регионе за последние два десятилетия, пишет Das Erste.

Глобальная система оповещения о бедствиях и координации действий в чрезвычайных ситуациях (GDACS) присвоила циклону самый высокий уровень, красный уровень опасности. Она ожидает, что скорость ветра достигнет отметки в 259 километров в час. Циклон набрал силу урагана над Бенгальским заливом за несколько дней.

Жертвами урагана в Мьянме стали по меньшей мере пять человек. Три человека погибли в результате падения деревьев. Супружеская пара была похоронена под оползнем в своём доме.

Степень ущерба пока неясна. На видео, распространённом в интернете, видны разрушенные дома и поваленные деревья. Только в штате Ракхайн с побережья в более безопасные районы заранее были эвакуированы 100 тыс. человек. Из-за продолжающегося конфликта между населением и военными в регионе царит гуманитарный кризис. Многие люди были изгнаны из своих домов и живут во временных лагерях, которые особенно уязвимы для сильных ветров и штормовых волн.

В Бангладеш, вопреки первоначальным опасениям, ураган «не нанёс серьезного ущерба», заявил представитель министерства по чрезвычайным ситуациям. В целях безопасности из прибрежных районов было эвакуировано 750 тыс. человек.

В городе Кокс-Базар в Бангладеш, где в огромных лагерях проживает около миллиона беженцев из числа представителей народа рохинджа из Мьянмы, было разрушено от 400 до 500 временных жилищ. По словам уполномоченного по делам беженцев Мизанура Рахмана, никто не пострадал.

В это время года циклоны в регионе представляют собой обычное явление. Однако такими сильными, как «Мокко», они бывают редко. Возможной причиной усиления циклонов эксперты считают изменение климата и связанное с ним повышение температуры океана.

Циклон «Наргис», опустошивший большую часть побережья в мае 2008 года, считается самым страшным стихийным бедствием в истории Мьянмы. Ураган унёс жизни более 130 тыс. человек. Военная хунта, которая находилась у власти в Мьянме, блокировала международную чрезвычайную помощь в течение нескольких недель, что ещё больше усугубило страдания населения, передаёт Das Erste.