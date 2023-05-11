BFM TV: в Восточных Пиренеях из-за засухи запретили продавать надувные бассейны
В департаменте Восточные Пиренеи теперь не получится купить надувные бассейны — такие радикальные меры вступают в силу с сегодняшнего дня. Префект департамента принял это решение, чтобы сэкономить воду и бороться с очень ранней засухой.
ИШЕМ ТАШРИФТ, гидрогеолог в межотраслевой ассоциации по грунтовым водам Руссильонской равнины: Сейчас мы наблюдаем уровень вод, который предполагали увидеть в июле или августе. В трёх прибрежных реках речной сток соответствует стоку в кризисный летний период.
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