BFM TV: в Восточных Пиренеях из-за засухи запретили продавать надувные бассейны

Во французском департаменте Восточные Пиренеи ради экономии воды впервые запретили продавать надземные бассейны в магазинах, передаёт BFM TV. Необычайно ранняя засуха также вынудила властей принять радикальные меры и запретить полив зелёных территорий, мытьё транспорта, а также использование воды в бассейнах и фонтанах.

В департаменте Восточные Пиренеи теперь не получится купить надувные бассейны — такие радикальные меры вступают в силу с сегодняшнего дня. Префект департамента принял это решение, чтобы сэкономить воду и бороться с очень ранней засухой.

ИШЕМ ТАШРИФТ, гидрогеолог в межотраслевой ассоциации по грунтовым водам Руссильонской равнины: Сейчас мы наблюдаем уровень вод, который предполагали увидеть в июле или августе. В трёх прибрежных реках речной сток соответствует стоку в кризисный летний период.

На большей части Восточных Пиренеев запрещён или сильно ограничен полив садов, огородов и стадионов. Ещё запрещено мыть транспортные средства — например, машины, лодки или гидроциклы, — а также террасы, фасады и дороги, которые сейчас не ремонтируют. Наконец, запрещено наполнять бассейны, джакузи и спа-центры, частные и муниципальные фонтаны запрещено включать.

В то же время спасатели ищут другие источники воды.

ОЛИВЬЕ СИПРИЕН, капитан и специалист метеорологической службы по защите лесов: Мы забираем воду, как сегодня, в кемпинге, который должен опустошить свои бассейны. Мы забиваем воду в кемпинге, чтобы наполнить ею резервуар, который послужит нам стратегическим запасом на время сезона лесных пожаров.

В Восточных Пиренеях уже объявили, как говорится, такой «кризисный» уровень опасности. При этом некоторые из мер — например, запрет надземных бассейнов, — раньше в этом департаменте не вводились.