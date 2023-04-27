20 minutes: «самый засушливый апрель с 1959 года» — французов предупредили о грядущем дефиците воды

Префект французского департамента Восточные Пиренеи предупредил о грядущем дефиците воды летом из-за рекордной засухи, сообщает 20 minutes. Как передаёт издание, местные власти обеспокоены ситуацией в департаменте, где уже больше года не было крупных дождей, а первый лесной пожар в этом году случился уже в апреле. Чиновники просят правительство выделить средства для борьбы с последствиями засухи, пишет газета.

Префект французского департамента Восточные Пиренеи заявил, что этим летом «не будет достаточного количества воды для всех нужд», и предупредил о «трудных решениях, которые придётся принять» в связи с засухой, сообщает 20 minutes.

«Количество доступной (воды) очень небольшое», — констатировал префект Родриг Ферси по итогам встречи, на которой присутствовали чиновники департамента. Ферси также объявил, что необходимо будет «продлить или изменить» постановление об ограничении водоснабжения, действующее до 30 апреля, поскольку «апрель оказался самым засушливым с 1959 года», а ситуация в департаменте «чрезвычайно напряжённая». По словам префекта, нехватку воды до конца лета будут испытывать около 20 муниципалитетов департамента.

Представитель Ассоциации мэров департамента Жан-Поль Бийе, в свою очередь, заметил, что «сельскохозяйственный мир находится на передовой» кризиса, и анонсированные потери для него будут «огромными». «Ограничения, с которыми мы сталкиваемся с прошлого лета, приводят к тому, что наши культуры находятся в режиме выживания. У нас на 70 процентов ограничено водоснабжение. Я не думаю, что можно пойти ещё дальше. Мы делаем всё возможное, чтобы спасти урожай в этом году», — заявила президент Сельскохозяйственной палаты Фабьен Боне.

Как напоминает газета, в понедельник президент этого граничащего с Испанией региона Эрмелин Мальерб обратилась к Эммануэлю Макрону по электронной почте, указав на риск «гуманитарной» и «экологической катастрофы», которая «завтра станет экономической». В Восточных Пиренеях, где 17 апреля произошёл первый крупный лесной пожар во Франции, площадью около 1 тыс. гектаров, уже больше года не было ни одного крупного дождя, напомнила глава департамента, призвав к «созданию Фонда солидарности» для помощи сельскохозяйственному и туристическому секторам. Эту просьбу поддержала и глава Окситании Кароль Дельга, предложившая выделить на поддержку сельского хозяйства и жителей €1 млн.