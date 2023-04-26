ZDF: лето ещё не началось, а на пляже в Барселоне уже работает только один душ

Настоящая жара ещё не наступала, а на юге Европы уже бьют тревогу из-за сильных засух, сообщает немецкий телеканал ZDF. Особенно обеспокоены в туристической отрасли: например, на пляже в Барселоне уже работает только один душ. В таких условиях те, кто собирается летом в отпуск, задаются вопросом, не столкнутся ли они с осушёнными бассейнами и запретом на душ, и эти опасения небезосновательны: водохранилища в Каталонии заполнены в среднем всего на 26%.

Тем, кто идёт на пляж в Барселоне в эти дни, когда температура воздуха уже значительно превышает 20 градусов, нужно подготовиться к длинным очередям: в столице Каталонии на пляже работает только один душ, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Причина этого в экстремальной засухе, которая длится уже много месяцев и сейчас даже привела к ограничению потребления воды более чем в 200 каталонских муниципалитетах на северо-востоке Испании.

Аналогичные, хотя и менее серьёзные, проблемы наблюдаются в Андалусии и других европейских курортных краях. Поэтому незадолго до начала летнего сезона беспокойство испытывает не только туристическая отрасль — всё больше поклонников Южной Европы в Германии и других странах задаются вопросом: не столкнутся ли они в отпуске с осушёнными бассейнами и запретом на душ.

Беспокойство небезосновательно, отмечает немецкий телеканал: в Каталонии водохранилища заполнены в среднем только на 26%. Год назад этот показатель составлял 58%. С осени 2021 года в регионе выпало крайне мало осадков. Эксперты говорят о самой сильной засухе в Каталонии с момента начала наблюдений в 1914 году. Исследователи связывают ситуацию в основном с антропогенным изменением климата.

«Из-за изменения климата можно ожидать, что в ближайшие десятилетия засухи станут более частыми, интенсивными и продолжительными», — считает профессор географии из Университета Барселоны Хавьер Мартин Виде. По его словам, в краткосрочной перспективе ситуация тоже не радужная: «Этой засухе не видно конца».

Несмотря на меры по экономии воды, принятые в конце февраля, уровень воды продолжает стремительно падать. Фермеры должны потреблять на 40% меньше воды, промышленность — на 15%. Запрещён полив общественных и частных зелёных насаждений и уборка улиц питьевой водой.

Планы по запрету наполнения бассейнов в отелях недавно были отложены, сообщает ZDF. Но частные домохозяйства в пострадавших районах с общим числом жителей 6 млн человек вряд ли смогут наслаждаться своими бассейнами из-за ограничения потребления воды в 230 литров на человека в день.

В этом году Испания ожидает рекордное количество посетителей. Каким будет лето, когда дождей станет ещё меньше, туристы приедут толпами, а потребление воды снова вырастет?

На всём побережье Коста-Брава «население» в августе вырастает с 265 тыс. до примерно 1,2 млн человек. Каталонское управление водоснабжения ACA даёт добро — по крайней мере, на данный момент: воды должно быть достаточно, говорит глава ACA Самуэль Рейес. Тем не менее посетители, вероятно, почувствуют проблему — например, в отелях, которые уже снижают напор воды с помощью душевых насадок с низким расходом воды.

В Италии люди особенно обеспокоены на севере страны. В частности, озеро Гарда, популярное среди туристов, и По, крупнейшая река Италии, страдают от чрезвычайно низкого уровня воды. Но туристическая отрасль также думает о бизнесе и жалуется на «кампанию по засухе», которая может привести к огромному ущербу для имиджа и снижению числа посетителей в регионе. По их словам, существуют тревожные отчёты и тенденции.

Бесспорно, что туризм увеличивает нагрузку на биоразнообразие и водные ресурсы. Во Франции большинство отдыхающих приезжают именно летом, когда воды не хватает больше всего. В одной из частей Национального парка Каланки близ Марселя скопление посетителей привело к сильной эрозии.

В отличие от регионов Испании и Франции, Греция до сих пор не сильно пострадала от засухи. Водохранилища, питающие, в частности, столицу Афины, хорошо заполнены. На ряде островов в южной части Эгейского моря, напротив, засуха всегда была проблемой. В некоторых случаях там используются фотоэлектрические системы для переработки морской воды в питьевую.

Тем не менее греческие эксперты также жалуются на последствия изменения климата: по их словам, в последние годы в стране участились такие погодные явления, как проливные дожди и экстремальные волны жары, сообщает немецкий телеканал ZDF.