France 24: «уже невыносимо» — Испанию накрыла аномальная для апреля жара

Ещё только апрель, а в Испанию пришла жара: по прогнозам, на днях температура приблизится к 40 °С, сообщает France 24. Метеорологическая служба предупредила об опасности пожаров по всей стране, а биологи пытаются спасти рыбу из рек, почти пересохших после продолжительной засухи и редких дождей.

В Севилье уже стоит удушающая жара. Обычно в апреле здесь проходит традиционная ярмарка, однако теперь в этом месяце начинаются экстремальные температуры.

ХУАН БЕНИТО, официант: Очень жарко. Мы везде ищем тень, ищем воду и место, куда можно пойти, потому что слишком жарко.

ЛОЛИ ГИТТЕРЕС, местная жительница: Уже невыносимо — а сейчас только апрель! Если такая погода в апреле, то что же будет в июне?

Сильная жара в такое время года — необычное явление. Испания уже пытается преодолеть последствия засухи после того, как в течение трёх лет температуры оставались высокими, а дождей было мало.

Здесь (в Жироне. — ИноТВ) команда учёных собирает рыбу из реки, которая почти пересохла, чтобы выпустить их в другом месте, где больше воды.

КИМ ПОУ, биолог: Если не сделать этого в ближайшие недели или месяцы, в обозримом будущем мы столкнёмся с массовым вымиранием диких животных из-за сочетания низкого уровня и плохого качества воды в этой части реки Оньяр.

Экстремальные температуры могут достигнуть максимума и показать около 40 градусов по Цельсию в четверг и пятницу. Национальная метеорологическая служба также предупредила о возможных пожарах в регионах с северо-востока до юга Испании — почти по всей стране. По прогнозам, аномальная жара продлится до конца недели.