France 24: «уже невыносимо» — Испанию накрыла аномальная для апреля жара
В Севилье уже стоит удушающая жара. Обычно в апреле здесь проходит традиционная ярмарка, однако теперь в этом месяце начинаются экстремальные температуры.
В Севилье уже стоит удушающая жара. Обычно в апреле здесь проходит традиционная ярмарка, однако теперь в этом месяце начинаются экстремальные температуры.
Американское Минобороны заключило контракт с компанией Lockheed Martin на производство управляемых реактивных ракет GMLRS на сумму $4,791 млрд.
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать специальных операторов, которые будут закупать БПЛА и отдавать их в лизинг.
Рейтинг Джо Байдена на посту президента США упал до рекордных 37%.
Объём госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 млрд рублей, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию беспилотных авиационных систем заявил, что отсутствие инфраструктуры и шаблоны мешают развитию сферы беспилотников.
Центровой «Реала» Гершон Ябуселе бросил через себя защитника «Партизана» Данте Экзама во время стычки в матче Евролиги.
В Харьковской и ещё двух областях Украины объявили воздушную тревогу.
Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев высказался о победе над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (3:0).
Защитник «Химок» Никола Антич восторженно отозвался о футбольных стадионах в России.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что договорился с главой КНР Си Цзиньпином обмениваться высокотехнологичной информацией.
Делегация из Ставропольского края передала 12 автомобилей для луганских медицинских учреждений. Транспорт направлен в рамках соглашения о сотрудничестве.
«Фиорентина» сыграла вничью с «Кремонезе» в ответном матче полуфинала Кубка Италии.
Российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем заявил, что курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах.
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Англии.
Командование ВСУ обеспокоено тем, что российские ВКС начали применять новую тактику в зоне спецоперации. Тревога украинских военных связана в том числе с появлением у России планирующих боеприпасов, которые можно применять по объектам с большой дальности.
Российский боксёр Дмитрий Кудряшов победил американца Сэма Шьюмейкера на турнире Pravda Old School Boxing.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили позиции в районе Красногоровки на Авдеевском направлении.
«Ньюкасл» победил «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии.
В Ленинградской области прошла церемония открытия памятника военным журналистам.
Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Авария с участием трёх машин произошла в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Погибли два человека, четверо доставлены в больницы.
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и поделился ожиданиями от седьмой игры.
Московские предприятия нарастили объёмы по производству косметической и парфюмерной продукции почти на 40% за январь-февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, заявил заммэра Владимир Ефимов.
Почта России и Российское географическое общество выпустили открытки с достопримечательностями Удмуртии. В серии представлены работы из архивов фотоконкурса «Самая красивая страна».
В США грузовой поезд сошёл с рельсов в штате Висконсин. Несколько вагонов упали в реку Миссисипи.
Пострадавшие в результате взрыва в Донецке дети находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил директор республиканского травматологического центра Андрей Боряк.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал уход Глеба Ретивых из его группы.
Практический психолог Елена Митрохина посоветовала родителям не давить на детей своими ожиданиями и перегружать дополнительными занятиями в преддверии экзаменов.
Доля китайских электромобилей с пробегом в России выросла почти в три раза с начала 2023 года и достигла 20%.
Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала о мерах профилактики болезни Паркинсона. По её словам, это в том числе регулярные физические и умственные нагрузки, правильное питание, сохранение социальной активности.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила, что больше не будет играть за пределами США.
В зоне спецоперации в боях с российскими военными убит наёмник из Ирландии Финбар Кафферки. Ирландец отправился на Украину для помощи украинской армии, ранее он уже получил боевой опыт в Сирии.
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Посол США в России Линн Трейси заявила, что термин «англосаксы» является средневековым и странным.
Представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла США Линн Трейси о том, что российские журналисты из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова могли полететь в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН после получения виз.
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев порассуждал на тему интриги в финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал причины успешного выступления «Ак Барса» под руководством Зинэтулы Билялетдинова.
Власти Молдавии не пустят президента России Владимира Путина в страну, уверен премьер республики Дорин Речан.
Беспилотная отрасль является очень перспективной, объём отечественных инвестиций может достичь 1 трлн рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Получившие визы российские журналисты из пула главы МИД России Сергея Лаврова могли полететь в США на заседание Совбеза ООН. Об этом заявила американский посол в Москве Линн Трейси.
Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов поделился эмоциями после победы над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Американская компания SpaceX сможет восстановить стартовую площадку для космического корабля Starship примерно через два месяца, за такой же срок возможно подготовить новый корабль к запуску.
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров назвал причины поражения команды от «Ак Барса» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (0:3).
Вооружённые силы Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа для проведения эвакуации граждан.
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (3:0).
Следственный комитет России предъявил обвинение блогеру Елене Блиновской в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос о передаче в музеи артефактов, которые имеют отношение к специальной военной операции.
Защитник ЦСКА Даррен Диц прокомментировал поражение от «Ак Барса» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (0:3).
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в «Баварии».
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 30 декабря определить туристические маршруты по событиям Великой Отечественной войны.