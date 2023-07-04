Focus: забрать, вложить или не трогать — в ЕС гадают, как поступить с замороженными активами Центробанка России

В рамках санкционной войны против России ЕС заморозил на своих счетах активов российского Центробанка на сумму €200 млрд, сообщает Focus. И теперь там не знают, что с ними делать. Просто так их конфисковать нельзя, ведь это будет грубым правовым нарушением. Можно было бы вложить эти деньги, а полученную прибыль отдать на восстановление Украины, но с юридической точки зрения это также спорный шаг. К тому же есть риск потерпеть убытки. Также есть вариант вообще их не трогать, а ввести особый налог на предприятия с российским долевым участием, рассказывает немецкое издание.

От западных санкций пострадали не только российские олигархи и политики, но и Центробанк России, сообщает Focus. В одном только ЕС на банковских счетах было заморожено €200 млрд принадлежащих ему денег. И союз бы с удовольствием забрал их себе, а позже передал Украине на восстановление, но так делать нельзя.

С юридической точки зрения Европа имеет право заморозить эти средства и закрыть к ним доступ, но как только боевые действия завершатся и санкции будут отменены, российский Центробанк имеет все основания их вернуть. До тех пор финансами будет управлять бельгийская компания Euroclear, которая как раз специализируется на хранении больших денежных средств и операциях с ними. Общая сумма денег, которой распоряжается эта фирма, составляет €27,5 трлн. Это самая крупная компания подобного рода в мире.

То, что деньги нельзя просто конфисковать, связано с особым статусом центробанков, поясняет немецкое издание. При нормальных условиях эти финансовые институты необходимы для платежей в сфере международной торговли, а для этого нужно хранить за рубежом активы в различных валютах. Чтобы в условиях кризиса — как, например, в 2009-м — центробанки могли быстро оказать скоординированную помощь, их активы должны быть неприкосновенными. Так что одно то, что в 2022 году ЕС и другие страны всё-таки решили заморозить российские деньги, — это уже, пускай и законный, но рискованный шаг. Если же их просто забрать, это нарушит дипломатический иммунитет активов центробанков.

Европейские политики пока на такое пойти не готовы. Они опасаются, что Россия может принять ответные меры и они коснутся, например, хранящихся в России денег европейского Центробанка или же деятельности западных банков и финансовых компаний. «Мы — правовые государства, — подчеркнул министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. — Как бы мы ни поступили с этими деньгами, это должно быть абсолютно надёжное решение. Если судья потом отменит одно из наших действий, это будет дипломатической и экономической катастрофой».

В связи с этим ЕС на данный момент рассматривает два главных варианта, пишет Focus. Первый заключается в том, чтобы вложить российские деньги, а полученную прибыль передавать потом Украине. Это легко сделать, так как активы Центробанка и так в основном хранятся в виде наличных денег или ценных бумаг. Также среди них есть большая доля государственных облигаций, срок действия которых закончится через несколько лет, и они также будут конвертированы в наличные деньги. Однако с правовой точки зрения этот вариант спорный. Юристы никак не могут договориться о допустимости такого шага. К тому же есть риск, что вложенные деньги принесут убытки, а не прибыль.

Второй вариант не касается напрямую активов российского Центробанка, а подразумевает введение особого налога для предприятий с российским долевым участием. Доходы этих компаний, которые должны отправляться в Россию, останутся в ЕС, а потом будут переданы Украине. С правовой точки зрения такой подход не вызывает нареканий, утверждает издание. Однако в таком случае Киев получит только единоразовый платёж, который в нынешней ситуации не получится задействовать для восстановления страны. К тому же этот вариант не решает вопроса с тем, как поступить с активами российского Центробанка.

В ЕС всё гадают, что делать, и собираются принять решение в ближайшие недели. Специальная рабочая группа разрабатывает для этого различные варианты, которые потом будут представлены Еврокомиссии. При этом то обстоятельство, что в союзе занялись этим вопросом только через год после начала боевых действий на Украине, связано с тем, что изначально было неизвестно, где вообще находятся деньги Центробанка. Только в марте ЕС ввёл систему, которая обязывает страны — члены союза сообщать о наличии у них «санкционных активов».