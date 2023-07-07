Bloomberg: китайский автопром захватывает российский рынок после ухода западных компаний

После начала спецоперации на Украине многие зарубежные производители в сфере автопрома ушли из России из-за западных санкций. Теперь их место на российском рынке активно захватывает Китай. Как сообщает Bloomberg, на долю китайских моделей в первой половине года уже пришлось более трети от общего объёма продаж.

После ухода из России ряда мировых производителей в сфере автопрома, от Volkswagen AG до General Motors Co, в связи с началом спецоперации на Украине всё большую долю российского автомобильного рынка, когда-то третьего по величине в Европе, захватывает Китай, сообщает новостное агентство Bloomberg.

Бренды Chery, Haval и Geely были тремя из четырёх самых популярных автомобилей в первой половине 2023 года после Lada российского производства, чьи продажи в 143 618 автомобилей всё ещё превышают продажи всех трёх китайских марок, вместе взятых, — таковы данные, опубликованные в четверг Ассоциацией европейского бизнеса. На китайские модели пришлось более трети от общего объёма продаж в России.

Как сообщает Bloomberg, общий объём продаж автомобилей вырос на 10% до 428 308 машин за первые шесть месяцев этого года. Продажи растут уже три месяца подряд после спада в ответ на начало спецоперации на Украине, когда мировые бренды, включая Volkswagen, GM, Ford, Nissan, Toyota и Renault, потратившие миллиарды на завоевание доли рынка, отказались от России на фоне беспрецедентных международных санкций.

Китайские продажи, напротив, резко выросли, поскольку компании расширили дилерские сети, которые к концу прошлого месяца составили 46% от общего объёма продаж в России. В России сейчас представлено 19 китайских автомобильных брендов, причём восемь из них имеют более 100 дилерских центров, сообщило подразделение автобизнеса банка «Открытие».

Китайские автомобили также проникают в российскую сферу услуг. «Яндекс-такси», крупнейший в России сервис транспорта по запросу, достигла соглашения с такими производителями, как Haval, Chery и Geely, о продаже автомобилей автопаркам, которые сотрудничают с её службой, сообщает Bloomberg.