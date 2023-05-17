NBC News: в США грозятся отозвать 67 млн автомобилей из-за дефекта подушек безопасности

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BFM TV: «застрелили, как собаку» — жители Марселя боятся попасть под пулю наркодилеров BFM TV
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Пиоли: «Интер» играл лучше «Милана» в обоих матчах и заслужил выйти в финал
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении своей команды от «Интера» в ответном матче Лиги чемпионов.
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Бойцы спецназа ЗВО совершили налёт на украинские позиции на Купянском направлении
Бойцы спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ совершили огневой налёт на укрепрайон украинской армии на Купянском направлении, видео работы бойцов оказалось в распоряжении РИА Новости.
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WP: мужчина проник в дом Салливана, встретился с хозяином и ушёл незаметно для охраны
Неизвестный мужчина ночью проник в дом советника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана и ушёл.
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Мхитарян — первый армянский футболист, вышедший в финал Лиги чемпионов
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян является первым армянским футболистом, который вышел в финал Лиги чемпионов.
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Медведев — о победе над Зверевым: я доволен своим уровнем на протяжении всего матча
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе над немцем Александром Зверевым.
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Белый дом готов приветствовать мирный план ЮАР, если он будет по видению Зеленского
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон будет готов приветствовать мирную миссию группы африканских стран во главе с ЮАР, если её предложения получат поддержку Киева.
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«Интер» сыграл на ноль в пяти из шести матчей в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23
«Интер» нанёс поражение «Милану» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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Белый дом: в переговорах с конгрессом по госдолгу ещё много работы по сложным вопросам
Американский лидер Джо Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга США, но считает, что на данном направлении предстоит ещё много работы.
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Индзаги — пятый итальянский тренер, вышедший в финал ЛЧ с итальянским клубом
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги стал пятым итальянским тренером, вышедшим в финал Лиги чемпионов с итальянским клубом.
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«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории
«Интер» нанёс поражение «Милану» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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Итальянский клуб впервые за шесть лет сыграет в финале Лиги чемпионов
«Интер» нанёс поражение «Милану» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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«Интер» впервые за 13 лет вышел в финал Лиги чемпионов
«Интер» нанёс поражение «Милану» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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CNN: Байден отменил поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею из-за ситуации с госдолгом
Президент США Джо Байден вынужден отменить свои поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею из-за ситуации вокруг госдолга Соединённых Штатов, сообщает CNN со ссылкой на источник.
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Georgian Airways призвала прекратить оскорбления из-за возобновления полётов в Москву
Грузинская компания Georgian Airways призвала прекратить развёрнутую против неё кампанию из-за запуска рейсов до Москвы.
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«Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов
«Интер» нанёс поражение «Милану» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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Кирби: США готовы помочь Украине починить повреждённые ударами ВС России комплексы Patriot
США готовы помочь Украине починить комплексы Patriot, попавшие под ракетные удары ВС России, но сначала нужно оценить масштаб ущерба, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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Гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Таи»
«Аль-Наср» нанёс поражение «Аль-Таи» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
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Сальдо опроверг сообщения о призыве жителей Херсонской области в ВС России
Сообщения о призыве жителей Херсонской области в российскую армию являются ложными, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
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«СТРАНА.ua»: в Николаеве произошли взрывы
В украинском Николаеве произошли взрывы, сообщает «СТРАНА.ua».
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Мартинес открыл счёт в матче Лиги чемпионов «Интер» — «Милан»
«Интер» открыл счёт в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом».
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Эстонский политолог Райк: у единства Запада по вопросу помощи Украине есть предел
У единства Запада по вопросу помощи Украине есть пределы, и их уже невозможно скрывать, считает директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк.
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В ООН сообщили о росте стоимости восстановления Украины до $411 млрд
В текущем году украинская экономика стагнирует, стоимость восстановления страны на данный момент оценивается в $411 млрд, говорится в докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и её перспективы».
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Фетисов — о чемпионате мира: возмущён, что мы показываем и обсуждаем этот турнир
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о чемпионате мира по хоккею 2023 года.
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Мещеряков — о Николиче в «Динамо»: Марко — профессиональный тренер
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал возможное назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».
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Госдума приняла законопроект о решениях регионов по бездомным животным в первом чтении
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделяет регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными.
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Корстин: УНИКС достоин чемпионства, у них отличная команда
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о победе УНИКСа в финальном матче лиги.
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Секретарь СНБО Данилов назвал сложной для Киева ситуацию в Артёмовске
Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для ВСУ сейчас сложная, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
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«СТРАНА.ua»: в городе Запорожье слышны взрывы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы, сообщает 16 мая украинское издание «СТРАНА.ua».
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Кудерметова пробилась в 1/2 финала турнира WTA в Риме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова смогла выйти в 1/2 финала турнира в Риме.
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«Интер» играет вничью с «Миланом» после первого тайма матча Лиги чемпионов
«Интер» играет вничью с «Миланом» после первого тайма в матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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Медведев обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/4 финала теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
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Экс-советник Кучмы Соскин назвал разговорами маленького мальчика слова Зеленского о победе
Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал разговорами «маленького мальчика в песочнице» заявления нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о скорой победе над Россией.
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Блинкен допустил возможность включения России в список стран — спонсоров терроризма
Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил возможность того, что Россия будет включена в список стран — спонсоров терроризма.
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Николич: моё будущее решится в ближайшие десять дней
Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о возможном назначении в «Динамо».
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Госдеп: США знают о сообщениях про гибель американца в Артёмовске
США в курсе сообщений о гибели американского гражданина в Артёмовске (Бахмуте) и ведут сбор информации для их подтверждения, заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель.
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Президент УНИКСа — о победе в Единой лиге ВТБ: миссия выполнена
Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал победу своей команды в Единой лиге ВТБ.
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В МИД Венгрии подтвердили блокировку военной помощи Украине из Европейского фонда мира
Венгрия заблокировала выделение транша военной помощи для Украины в размере €500 млн из Европейского фонда мира, подтвердили в венгерском МИД. В Будапеште напомнили о недружественных действиях Киева в отношении банка ОТР.
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Радимов считает, что Дзюба приносит пользу «Локомотиву» в сезоне РПЛ
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение, что нападающий Артём Дзюба приносит пользу «Локомотиву».
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Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украине не хватает оружия для начала контрнаступления
Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинской армии не хватает оружия для начала контрнаступления.
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Министр обороны Шойгу опроверг заявления Киева о якобы сбитых над Киевом «Кинжалах»
Министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с РИА Новости прокомментировал заявления Киева о якобы сбитых над Киевом «украинской ПВО всех шести летевших «Кинжалах».
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УНИКС завоевал седьмой трофей в истории
УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в пятом матче финала Единой лиги ВТБ.
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Народное собрание Гагаузии утвердило решение об избрании главой автономии Евгении Гуцул
Народное собрание Гагаузии утвердило решение ЦИК об избрании главой автономии представителя оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул.
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В Петербурге начался капремонт Свердловской набережной
В Санкт-Петербурге начался капитальный ремонт Свердловской набережной. Работы будут проходить в Красногвардейском и Калининском районах.
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Иммунолог Коровкина посоветовала носить маски в сезон тополиного пуха
Врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Коровкина заявила, что тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию — он служит переносчиком частиц-провокаторов.
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Пьер Бурель сравнил актёрские школы России и Франции
Актёр Пьер Бурель, известный по сериалу «Кухня», высказался о различиях между актёрскими школами России и Франции.
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Шайба Хайруллина принесла победу сборной «Россия 25» над Белоруссией в заключительном матче
Сборная «Россия 25» по хоккею нанесла поражение в товарищеском матче команде Белоруссии.
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В Пентагоне заявили, что США скоро предоставят Тайваню существенную военную помощь
США вскоре предоставят Тайваню существенную дополнительную военную помощь, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ
УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в пятом матче финала Единой лиги ВТБ.
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CNN: система ПВО Patriot повреждена при российском ракетном ударе
Одна из поставленных Украине систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения в результате ракетного удара ВС России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США.
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Эрдоган в случае победы на выборах намерен продолжать свою политику в отношении России
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае победы на президентских выборах продолжит вести ту же политику как в отношении России, так и других стран.