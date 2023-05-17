NBC News: в США грозятся отозвать 67 млн автомобилей из-за дефекта подушек безопасности

Американские регулирующие органы рассматривают возможность запрета потенциально опасных надувных устройств в подушках безопасности. По их данным, они могут рваться и выбрасывать металлические осколки. Производитель устройств заявляет, что всё не так плохо — всего семь инцидентов за 15 лет. Однако эксперты считают, что регуляторы могут обязать отозвать изделия через суд. В таком случае, уточняет NBC News, это будет один из крупнейших прецедентов в истории США.

Американские регуляторы в сфере безопасности автомобилей рассматривают возможность запрета потенциально опасных надувных подушек безопасности. В новом обращении Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) выдвигается требование к производителю ARC Automotive отозвать 67 миллионов насосов, поскольку они представляют неоправданный риск смерти или получения травм, а также могут порваться и выбрасывать металлические осколки.

РИКАРДО МАРТИНЕЗ, бывший администратор Национальной администрации безопасности дорожного движения: Подушка безопасности должна разворачиваться очень-очень быстро, в мгновение ока. А если там будут лишние кусочки металла, то это, в противовес ткани, обязательно выйдет наружу и может проколоть шею или лицо.

В NHTSA признают, что подобные инциденты случаются редко, но те, которые произошли, были очень серьёзными. Среди них — случай с гибелью водителя в Мичигане в 2021 году. Назревает потенциальная судебная тяжба. ARC отказывается отзывать такое огромное число надувных устройств, произведённых до 2018 года.

ЖУРНАЛИСТ: 67 миллионов надувных устройств. Можете представить мне это число в перспективе?

ФИЛ ЛЕБО, репортёр автомобильной и авиационной промышленности: В Соединённых Штатах 284 миллиона автомобилей. Это оказывает огромное влияние относительно количества транспортных средств в США. Если отзовут 67 миллионов надувных устройств, это будет один из крупнейших случаев в Соединённых Штатах.

В ARC приводят свои доводы: за полтора десятка лет в США было всего семь инцидентов. Это не подтверждает вывод о том, что в этой популяции существует системный и распространённый дефект.

Эти надувные подушки безопасности используют по крайней мере дюжина автопроизводителей, включая General Motors, который только что объявил о добровольном отзыве почти миллиона автомобилей, оборудованных надувными устройствами ARC. В их число попали такие модели, как Chevrolet Traverse, GMS Acadia и Buick Enclave. Производитель пояснил, что это делается из чрезмерной предосторожности.

Что касается федеральных регулирующих органов и компании ARC, отраслевые эксперты считают, что в случае продолжения противостояния NHTSA может подать на базирующуюся в штате Теннеси компанию в суд и обязать отозвать автомобили.

ВЕДУЩАЯ: Эмили присоединяется к нам. Итак, Эмили, как людям понять, влияет ли это на них?

ЖУРНАЛИСТ: Обычно покупателям сообщают по почте. Но можно также зайти на сайт NHTSA и ввести там номер VIN своего автомобиля, чтобы уточнить, отзывают ли какие-то марки. Надо понимать, что официальных отзывов для этих надувных устройств пока не было опубликовано. Так что следите за развитием событий в ближайшие недели и месяцы.

ВЕДУЩАЯ: Что же, следите за этим. Спасибо, Эмили.

Дата выхода в эфир 15 мая 2023 года.