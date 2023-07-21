CNN: Пентагон подтвердил хищение западного оружия, поставленного ВСУ

Управление генерального инспектора министерства обороны США выявила факты краж вооружения и техники, предоставленных Киеву западными союзниками. Согласно докладу ведомства, организованные преступные группировки неоднократно похищали у украинской армии боеприпасы, бронежилеты, винтовки, гранатомёты и пулемёты, которые предполагалось продать на чёрном рынке, передаёт CNN.

Управление генерального инспектора министерства обороны США выявило факты хищения вооружения и техники, которыми Запад снабжает Киев. Об этом говорится в докладе ведомства, который оказался в распоряжении CNN.

В отчёте сообщается, что в конце июня 2022 года организованная преступная группа с помощью поддельных документов вступила в один из добровольческих батальонов. Её участники похитили оружие, в том числе гранатомёт и пулемёт, а также более 1000 патронов. Но украинская разведка выявила «этот заговор».

Кроме того, согласно докладу, в том же месяце спецслужбы сорвали попытку злоумышленников продать украденные с передовой оружие и боеприпасы на юге страны. Тогда же удалось разоблачить группу преступников, которые под видом сотрудников гуманитарной организации похитили бронежилеты на $17 тыс.

Вдобавок в августе 2020-го, украинские спецслужбы обнаружили группу бойцов добровольческого батальона, которые украли 60 винтовок и почти 1000 патронов. Предположительно, нарушители хранили их на складе для последующей «продажи на чёрном рынке».

Отчёт Минобороны США датируется 6 октября 2022 года и охватывает период с февраля по сентябрь. В нём признаётся, что возможность ведомства отслеживать вооружения стоимостью в миллиарды долларов сталкиваются с «трудностями» из-за «ограниченного присутствия американцев» на Украине.

Генеральный инспектор Пентагона также отмечает, что поставки более крупных единиц, таких как ракеты и вертолёты, легче отслеживать с помощью механизмов разведки. Но более мелкие изделия, в том числе приборы ночного видения, контролировать гораздо сложнее.

В отчёте не содержится никаких рекомендаций. Но в то же время в нём отмечается, что министерство обороны США «предприняло некоторые усилия, чтобы смягчить невозможность проведения личного» надзора, подчёркивает CNN.

В конце октября прошлого года Вашингтон возобновил инспекции украинских складов оружия, чтобы лучше отслеживать, куда идёт техника. Департамент также предоставил украинцам системы слежения, в том числе сканеры и программное обеспечение, обращает внимание телеканал.

Республиканцы неоднократно критиковали администрацию Байдена за отсутствие прозрачности при передаче дорогостоящей военной техники Киеву. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявлял, что не собирается давать украинскому правительству «карт-бланш». Схожее мнение высказывал кандидат в президенты от партии Рон Десантис.

Примечательно, что ещё в апреле 2022 года стало известно, что администрация Байдена была готова к потере следов оружия, поставляемого Украине. Чиновники шли на этот риск, поскольку считали эту помощь «критически важной» для победы ВСУ над российской армией, напоминает CNN.