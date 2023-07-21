Do Rzeczy: сложная местность и преимущество в артиллерии у России — польский генерал об украинском «контрнаступлении»

Термин «контрнаступление» — это сильное нарушение в отношении передвижений украинской армии, говорит генерал Леон Коморницкий. Польский военный объясняет, что украинская армия сейчас проводит исключительно тактические действия и продвигается очень медленно, в то время как российская сторона пока имеет преимущество в артиллерии, сообщает Do Rzeczy.

Генерал Леон Коморницкий, бывший заместитель начальника Генштаба, обратил внимание на то, что в польском общественном пространстве используется термин «контрнаступление» для описания тактических наступательных действий украинской стороны. «По моим оценкам, термин «контрнаступление» — это сильное нарушение. Военное искусство определяет, что такое «контрнаступление». Нельзя так по собственному желанию называть что-то тем, что не определяется военным искусством. Оно однозначно говорит, что это такое. Контрнаступление — это стратегический манёвр, а не тактические действия, которые проводит сегодня украинская армия», — напомнил военный.

Он объяснил, что в течение недели или месяца украинская армия продвигается лишь на глубину нескольких километров. При этом в ходе контрнаступления, обладая семикратным количественным и качественным преимуществом, армия должна доходить до прорыва оборонительных позиций противника. По его мнению, украинские части на южном и восточном направлениях встречают на своём пути многочисленные сложности, потому что эти места россияне готовили к обороне на протяжении многих месяцев.





«Россия выстроила там полную фортификационно-инженерную оборону, совершенно развитую. Там нет обычных поясов, нет позиций. Это всё выстроено в соответсвии с ландшафтом. Там также есть территории массовых разрушений и затоплений», — пояснил Коморницкий. Он добавил, что россияне подготовили полную систему огня и провели массовое минирование, поэтому украинцам предстоит сражаться на очень сложной местности.

Более того, по его словам, россияне в состоянии нанести контрудар и закрыть украинский прорыв. «Сейчас всё подвижно, и одно из условий ведения контрнаступления — остановка российской армии, а ведь она также ведёт наступательные операции на многих направлениях. Например, к северу от Бахмута», — констатировал польский генерал. Следовательно, угроза того, что россияне могут выйти во фланг атакующих украинских группировок, сохраняется. Он призывает стабилизировать фронт и отрезать резервы — оперативные и стратегические, чтобы российская сторона не была в состоянии нанести контрудар. Также необходимо создать преимущество и использовать огромное количество огневой мощи.

«Я хочу, чтобы все поняли… Этим частям украинской армии на этих двух-трёх направлениях, если они будут переходить в контрнаступление, нельзя вступать в бой в тактической зоне. Они не могут участвовать ни в каких сражениях там. Эти коридоры должна прорубить для них артиллерия. То есть им надо уничтожить 80 процентов противотанковых снарядов, российской артиллерии, командных пунктов», — перечислил военный. Одновременно он подчеркнул, что пока преимущество в артиллерии всё-таки на российской стороне, в то время как у украинской армии нет средств для ведения контрнаступления.