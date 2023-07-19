Австрийский эксперт: прогресс украинского контрнаступления измеряется в метрах

Контрнаступление Украины продвигается очень медленно, сообщает Der Tagesspiegel. И главная причина этого заключается в неспособности частей ВСУ действовать синхронно, считает австрийский эксперт из Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади. Прогресс измеряется не в километрах, а в метрах, а некоторые атаки у русских получается отразить ещё до подхода к их минным полям, рассказывает специалист, который лично отправился в зону боевых действий, чтобы ознакомиться с ситуацией.

Контрнаступление Украины продвигается очень медленно, пишет Der Tagesspiegel. Прогресс измеряется не в километрах, а в метрах, рассказал немецкому изданию австрийский эксперт из Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади. Он решил лично отправиться в зону боевых действий, чтобы поговорить с украинскими военными и разобраться в причинах происходящего.

До контрнаступления на Западе считали, что интенсивный курс обучения в НАТО обеспечит украинским военнослужащим преимущество перед «устаревшей советской доктриной» русских. Но на деле ситуация выглядит по-другому, отмечает Гади.

У Киева до сих пор не получается вести масштабные наступательные операции с использованием объединённых частей армии. Войскам не хватает синхронности в действиях. По мнению эксперта, это главная причина медленного прогресса. К тому же отсутствие у ВСУ определённых способностей делает их уязвимыми к российским обстрелам с использованием противотанковых управляемых ракет и артиллерии.

У Украины не получается последовательно разрушать российскую систему обороны, констатирует Гади. Из-за этого Киев сразу изменил тактику и перешёл к боевым действиям на истощение. Характер наступательных операций изменится только тогда, когда украинские солдаты смогут проводить систематизированные атаки, считает эксперт: «В другом случае продолжатся кровавые боевые действия на истощение, которые потребуют постоянного подтягивания резервов».

Также он убеждён, что поставки западного оружия — хотя они и важны — всё же не смогут изменить ситуацию на поле боя. Для этого их нужно адаптировать под тактику Киева. То же самое касается сухопутных тральщиков, отметил Гади: «Российская пехота с помощью противотанковых ракет останавливает некоторые украинские атаки ещё до того, как они доходят до первого российского минного поля». Эксперт убеждён, что контрнаступление продолжится до осени и, по его мнению, шансы на успех у Украины есть, но добиться его будет очень сложно.