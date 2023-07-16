Spiegel: минные поля замедляют наступление украинцев и подрывают их боеспособность

Огромные минные поля сделали практически невозможным украинское продвижение. Даже если ВСУ удаётся обезвредить небольшой участок фронта от взрывных устройств, российские военные с помощью современных систем способны за короткое время восстановить минные заграждения, сообщает Der Spiegel. Замедлившееся наступление и постоянная опасность подорваться подрывают мораль и боеспособность украинских соединений.

Дистанционное разминирование — эта видеозапись показывает, как украинские вооружённые силы обезвреживают от российских взрывных устройств небольшой участок линии фронта с помощью специальной техники для разминирования.

Место и время съёмки невозможно точно установить, но в видео из украинского Telegram-канала ясно можно опознать трос-снаряд, который с помощью ракеты забрасывается в зону поражения и вызывает на земле множество детонаций.

ЙОРГ РЁМЕР, редактор журнала Der Spiegel: всё это типичный пример так называемого разминирования взрывом. В таком случае не используются плуги, которые вскапывали бы землю на поле боя перед танками, чтобы вызвать подрыв мины, а всё происходит, так сказать с удаления, с помощью ракетного выстрела.



Такая техника, известная под название mine-clearing line charge (рус. удлинённый заряд — ИноТВ), применялась уже во Второй мировой войне. На Украине она используются обеими сторонами. Есть сообщения, что среди военных поставок США на Украину были американские установки разминирования M58 MICLIC.

Эти кадры показывают, способ работы техники из 1980-х годов. Ракета тянет трос с десятками зарядов взрывчатого вещества на расстояние до 100 метров по воздуху, по типичной для артиллерии баллистической дуге. Затем взрывные устройства создают просеку, взрываясь на земле и приводя в действие не только мины, установленные на поверхности, но и мины, закопанные в землю.

ЙОРГ РЁМЕР, редактор журнала Der Spiegel: То есть, в идеале вы создали зону, где солдаты, а также транспортные средства, так как часто речь идёт о противотанковых минах, могут беспрепятственно передвигаться, так сказать.



И Киев, и Москва могут прибегнуть к советским образцам 1970-х годов систем для разминирования — УР-77 «Метеорит». Украинская армия, судя по всему, тоже использует такие системы для атак на фронте.

На этих кадрах, верифицированных Der Spiegel, видно, как украинская бригада возле населённого пункта к югу от города Бахмут (рос. Артёмовск — ИноТВ), ведёт боевые действия: сначала стреляет зарядами (для разминирования — ИноТВ) по российским позициям, а затем продвигается вперёд с бронетехникой.

Видеозаписи подтверждают, что мины стали тактическим средством в боевых действиях. В настоящее время эта тактика делает украинское контрнаступление таким трудоёмким. Российские соединения многие месяцы создавали минные поля, чтобы сдержать противника, остановить или выдавить на другие участки и там атаковать. Солдаты Киева, напротив, должны разминировать метр за метром, чтоб продвинуться и только потом атаковать — утомительное занятие.

ЙОРГ РЁМЕР, редактор журнала Der Spiegel: Конечно, это занимает много времени. Вы относительно медлительны и, конечно же, доступны атакам противника. Также беспилотники, используемые обеими сторонами, играют свою роль. Это означает, что русские могут относительно быстро выяснить, где украинцы атакуют, и после этого могут эти продвижения Украины встречать соответствующим ответным огнём. Как раз это делает ситуацию очень сложной.



И даже если Украина очистила от мин отдельный участок фронта, проблема не обязательно решена, потому что мины могут быть установлены и c определённого расстояние с воздуха. Москва может опереться на самую современную технику — инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие», представленную Кремлём впервые в 2020 году.

ЙОРГ РЁМЕР, редактор журнала Der Spiegel: По сути, это реактивные системы залпового огня, только вместо взрывчатки у них в боеголовке набор мин. Своеобразный кассетный боеприпас, который раскрывается в воздухе, и мины опускаются на землю. Русские имеют таким образом возможность минировать большие площади, речь идёт о нескольких футбольных полях, за очень короткое время и конечно же с безопасного расстояния.



Огромные минные поля россиян и собственное медленное продвижение оказывают психологическое воздействие на украинских военных. Солдаты боятся получить серьёзные ранения или погибнуть от коварных мин. Специальные подразделения по разминированию обеспечивают максимально возможное предотвращение потерь при передвижении войск. Но таким способом невозможно обезвредить все участки.

ЙОРГ РЁМЕР, редактор журнала Der Spiegel: Всё что не требует разминирования прямо сейчас, так и останется заминированным. Мы можем исходить из того, что на Украине проблема мин сохранится ещё на годы вперёд и потребуется безумное количество времени, чтобы устранить эти мины. Это будет огромной проблемой, нет никаких сомнений, для гражданского населения.

Дата публикации 15 июля 2023 года.