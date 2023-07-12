Hill: космическое командование США рассказало об уроках, извлечённых из конфликта на Украине

Соединённые Штаты извлекли важные уроки из конфликта на Украине с самого начала вооружённого противостояния, сообщает издание The Hill. Тремя основными сделанными выводами поделился заместитель командующего Космического командования США генерал-лейтенант Джон Шоу. Высокопоставленный военный особо выделил значение кибератак, систем глушения спутниковой связи и ведение навигационных войн в современном мире.

Космическое командование США извлекло ряд уроков с самого начала украинского конфликта. Об этом заявил заместитель командующего Космическим командованием США генерал-лейтенант Джон Шоу на мероприятии Института аэрокосмических исследований Митчелла, пишет издание The Hill. Высокопоставленный военный перечислил три ключевых урока.

Первый вывод Шоу был сделан в феврале 2022 года, когда российские хакеры предприняли кибератаку на сеть спутниковой связи. По словам Шоу, «в результате российской кибератаки произошёл значительный сбой спутниковой связи в Центральной и Западной Европе». Взлом системы привёл к тому, что тысячи европейцев лишились доступа к Интернету, а у ВСУ возникли серьёзные трудности в коммуникации. Шоу отметил, что произошедшее послужило напоминанием об уязвимости киберпространства для вражеских сил.

Ещё одним уроком для американского космического командования стала работа систем глушения спутниковой связи, — методом радиоэлектронной борьбы, который создаёт помехи в связи между спутниками. По словам Шоу, обе стороны конфликта применяли эту тактику, которая способна влиять на манёвры других спутников.

Третьим выводом Шоу из конфликта был исторический масштаб ведения навигационной войны (NAVWAR) в ходе конфликта, что означает нанесение преднамеренного нарушения военному позиционированию, навигации и синхронизации в космосе и киберпространстве. «То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, — это крупнейшая конфронтация NAVWAR в истории», — заявил генерал. В результате NAVWAR страны вынуждены переосмыслить свои системы GPS, чтобы адаптироваться к атакам такого рода в новой цифровой среде. По словам Шоу, исходя из полученного урока, американское космическое командование узнаёт, как ведётся NAVWAR со стороны как обороняющихся, так и нападающих, резюмирует The Hill.