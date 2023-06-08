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Bloomberg: США выведут на орбиту группу спутников-шпионов для противостояния российским и китайским «угрозам»

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США намерены этим летом запустить спутники-шпионы для отслеживания «потенциальных угроз» со стороны России и Китая, сообщает агентство Bloomberg. Запуск космических аппаратов станет ответом на усилия Пекина и Москвы по разработке орбитальных систем, способных уничтожать другие спутники.
Bloomberg: США выведут на орбиту группу спутников-шпионов для противостояния российским и китайским «угрозам»
AP
США собираются этим летом вывести на орбиту группу спутников-шпионов для отслеживания «потенциальных угроз» со стороны России и Китая. Об этом со ссылкой на заявление американских космических сил пишет агентство Bloomebrg.
 
Запуск спутниковой сети станет ответом на усилия Китая и России по разработке орбитальных систем, способных уничтожать другие спутники. Сеть спутников, получившая название Silent Barker, будет развёрнута на высоте порядка 35 400 км над Землёй. Как указали в Космических силах США, спутники-шпионы «предоставят возможности для поиска, обнаружения и отслеживания объектов из космоса для своевременного обнаружения угроз» в отношении американских систем, передаёт Bloomberg.
 
Ожидается, что спутники будут выведены на орбиту на борту ракеты-носителя Atlas V под управлением компании United Launch Alliance, принадлежащей Boeing и Lockheed Martin. Точную дату запуска объявят за месяц до старта в социальных сетях, отмечает Bloomberg.
Бывший ведущий сотрудник комитета по вооружённым силам в палате представителей США Сара Минейро заявила журналистам Bloomberg, что новая американская спутниковая группировка призвана «значительно повысить способность американских космических сил отслеживать на орбите спутники противника, которые могут маневрировать вокруг наших спутников или поблизости от них». 
 
Кроме того, Silent Barker позволит преодолеть ограничения наземных и низкоорбитальных систем наблюдения, добавила Минейро. Наземные системы слежения за космическими объектами «ограничены расстоянием, географией и погодой» — Silent Barker закроет эти пробелы, обеспечив «своевременный 24-часовой сбор спутниковых данных», отметили в космических силах.
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