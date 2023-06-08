Bloomberg: США выведут на орбиту группу спутников-шпионов для противостояния российским и китайским «угрозам»

США намерены этим летом запустить спутники-шпионы для отслеживания «потенциальных угроз» со стороны России и Китая, сообщает агентство Bloomberg. Запуск космических аппаратов станет ответом на усилия Пекина и Москвы по разработке орбитальных систем, способных уничтожать другие спутники.

США собираются этим летом вывести на орбиту группу спутников-шпионов для отслеживания «потенциальных угроз» со стороны России и Китая. Об этом со ссылкой на заявление американских космических сил пишет агентство Bloomebrg.

Запуск спутниковой сети станет ответом на усилия Китая и России по разработке орбитальных систем, способных уничтожать другие спутники. Сеть спутников, получившая название Silent Barker, будет развёрнута на высоте порядка 35 400 км над Землёй. Как указали в Космических силах США, спутники-шпионы «предоставят возможности для поиска, обнаружения и отслеживания объектов из космоса для своевременного обнаружения угроз» в отношении американских систем, передаёт Bloomberg.

Ожидается, что спутники будут выведены на орбиту на борту ракеты-носителя Atlas V под управлением компании United Launch Alliance, принадлежащей Boeing и Lockheed Martin. Точную дату запуска объявят за месяц до старта в социальных сетях, отмечает Bloomberg.