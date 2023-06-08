Bloomberg: США выведут на орбиту группу спутников-шпионов для противостояния российским и китайским «угрозам»

01:42
Любимова: новые регионы планируют подключить к Пушкинской карте в следующем году
Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что новые российские регионы планируют подключить к всероссийской программе «Пушкинская карта» с 2024 года.
01:26
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
Воздушная тревога объявлена в столице Украины и Киевской области.
01:04
ВСУ за сутки 44 раза обстреливали ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 44 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего выпущено 268 боеприпасов.
00:59
Дэвис и Смолкин продолжат работу с прежним тренером после перехода в сборную Грузии
Тренер по фигурному катанию Алексей Киляков подтвердил, что продолжит работать с танцевальным дуэтом Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
00:50
В Минкультуры заявили, что процесс реставрации иконы «Троица» может занять до года
Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что реставрация иконы «Троица» Андрея Рублёва, по нынешним оценкам специалистов, может занять до года.
00:42
Борющаяся с онкологиейлимпийская чемпионка Бобровникова постриглась налысо
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 гандболистка Владлена Бобровникова выложила видео, на котором её подстригают налысо.
00:37
Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в четырёх областях на востоке Украины.
00:33
УНИАН: в Днепропетровской области раздались взрывы
Взрывы слышны в Днепропетровской области Украины в ночь на 9 июня.
00:29
Аксёнов предложил прекратить поставки газа и нефти странам, накачивающим Украину оружием
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил прекратить поставки газа и нефти европейским странам, поддерживающим киевские власти и поставляющим на Украину оружие.
00:21
Президент «Фиорентины» назвал «животными» фанатов «Вест Хэм» на финале Лиги конференций
Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался о болельщиках «Вест Хэм» на финале Лиги конференций.
00:18
Пушилин: в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 16 человек
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что количество раненых мирных жителей на территории Донецкой Народной Республики за сутки достигло 16 человек.
00:10
В Бердянске произошло возгорание в районе газовой станции
Возгорание в районе газовой станции произошло в городе Бердянске Запорожской области.
00:02
ТАСС: в Москве задержали группу лиц за попытку присоединиться к ВСУ
В Москве задержали нескольких человек по подозрению в попытке присоединиться к Вооружённым силам Украины.
00:01
Get French Football News: Гюндоган находится в списке трансферных целей ПСЖ
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».
23:46
Главный тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин сосредоточен только на результатах команды
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о российском капитане команды Александре Овечкине.
23:44
Шеф Пентагона Остин проведёт встречу контактной группы по Украине 15 июня в Брюсселе
Глава Пентагона Ллойд Остин намерен провести встречу контактной группы по оказанию военной помощи Украине 15 июня в Брюсселе, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.
23:40
Clarin: Месси будет выступать в «Интер Майами» под десятым номером
Аргентинский нападающий Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами» под десятым номером.
23:31
В ООН выступили против нацистской символики после публикации NYT о ВСУ
ООН выступает против нацистов и нацистской символики, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом он прокомментировал публикацию газеты The New York Times о наличии нацистских символов на форме военнослужащих украинской армии.
23:28
В РПЦ сообщили о передаче Венгрии военнопленных ВСУ закарпатского происхождения
Украинских военнопленных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии Русской православной церкви по просьбе венгерской стороны. Об этом говорится на сайте Московского патриархата.
23:15
Бензема прибыл на официальную презентацию в «Аль-Иттихаде» с «Золотым мячом»
Французский футболист Карим Бензема продемонстрировал болельщикам «Аль-Иттихада» «Золотой мяч» во время официальной презентации в Джидде.
23:13
В офисе Генсека на обвинения Зеленского ответили, что ООН оказывает помощь на Украине
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на слова украинского президента Владимира Зеленского о бездействии организации подчеркнул, что ООН оказывает помощь жителям Украины.
23:07
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов
Вооружённые силы Украины выпустили пять снарядов по Горловке в Донецкой Народной Республике.
23:06
Генерал Ходжес заявил, что ВСУ будут готовы «убить или пленить» всех россиян в Крыму
Экс-главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в статье для газеты Telegraph заявил, что украинские войска будут готовы «убить или пленить» каждого россиянина в Крыму.
22:54
Мухова призналась, что боролась с судорогами в полуфинале «Ролан Гаррос»
Финалистка Открытого чемпионата Франции по теннису чешка Каролина Мухова призналась, что испытывала судороги в ногах в полуфинальном матче турнира против белоруски Арины Соболенко.
22:45
Власти сообщили о повреждении промышленного объекта в Умани Черкасской области
Промышленный объект получил повреждения в Умани в Черкасской области на Украине в результате взрыва, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.
22:42
Агент: в руководстве «Фатиха» стоял вопрос о том, чтобы сделать Оздоева капитаном
Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника команды «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался касательно будущего 30-летнего футболиста.
22:31
США и Великобритания намерены противодействовать России на рынке атомной энергии
Соединённые Штаты и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.
22:26
В команде Мазепина заявили, что запрет на въезд в Великобританию не влияет на судьбу иска
Команда юристов гонщика Никиты Мазепина прокомментировала решение лондонского суда, который отказал россиянину во въезде в Великобританию.
22:24
На Запорожской АЭС сообщили об отсутствии угроз безопасности станции
Уровень воды в резервуаре для охлаждения на Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился, угроз безопасности нет. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
22:12
Байден не исключил, что следующим генсеком НАТО станет представитель Британии
Президент США Джо Байден не исключил, что следующим генсеком Североатлантического альянса может быть выбран представитель Великобритании.
22:08
Свёнтек встретится с Муховой в финале «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек победила бразильянку Беатрис Хаддад-Майю в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
21:55
Байден заявил, что Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления ВСУ
Президент США Джо Байден заявил, что западные страны сделали всё возможное, чтобы подготовить Вооружённые силы Украины к контрнаступлению.
21:53
В Минздраве сообщили, что число отравившихся суррогатным сидром в России достигло 101
Число отравившихся суррогатным сидром в регионах России достигло 101, из которых 31 человек скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
21:52
Соболенко о поражении от Муховой: я разочарована, но ничего страшного
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от поражения в матче полуфинала «Ролан Гаррос» с чешкой Каролиной Муховой.
21:45
Губернатор Гладков: система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлёте к Белгороду.
21:30
Соболенко: я еду на Уимблдон, мне дали визу
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что получила визу для поездки в Великобританию на Уимблдон-2023.
21:30
Сальдо: ущерб от разрушений домов в Херсонской области может превысить 1,5 млрд рублей
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ущерб от разрушений жилого фонда в связи с затоплением территорий в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции может превысить 1,5 млрд рублей.
21:24
Ребёнок погиб при падении из окна седьмого этажа дома в Москве
Ребёнок 2019 года рождения выпал из окна седьмого этажа на Кустанайской улице в Москве, от полученных травм мальчик погиб на месте.
21:19
Число жертв обстрела Горловки украинскими военными достигло четырёх
Число погибших в результате обстрела центра Горловки украинскими военными возросло до четырёх человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
21:13
Легкоатлет Шубенков признался, что у него не осталось иностранных спонсоров
Победитель и призёр чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков признался, что у него сейчас нет иностранных спонсоров.
21:09
Сальдо: число эвакуированных с затопленных территорий Херсонской области достигло 5 тысяч
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество эвакуированных жителей с затопленных территорий региона после разрушения Каховской ГЭС достигло 5 тыс.
21:04
Гимнаст Далалоян: хейт в адрес Загитовой абсолютно необоснованный
Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян прокомментировал критику общественности в адрес фигуристки Алины Загитовой.
20:59
Комитет ГД по обороне одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года
Комитет Государственной думы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, предполагающий поэтапное повышение призывного возраста до 21 года.
20:56
Капитану «Фиорентины» Бираги наложили восемь швов после броска стакана с трибун
Капитану итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги наложили восемь швов после попадания в голову стакана, брошенного с трибуны во время финала Лиги конференций с «Вест Хэм».
20:55
Савельев: в России достаточно самолётов для закрытия потребности в перевозках
В России достаточно самолётов для того, чтобы закрыть потребность в авиаперевозках, заявил министр транспорта Виталий Савельев.
20:49
РБК: в России 12 июня откроют второй воздушный коридор на юге
Второй воздушный коридор на юге России планируют открыть 12 июня. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в двух российских авиакомпаниях.
20:43
Следственный комитет расследует факт обстрела ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани
Следственный комитет России расследует факт обстрела пункта эвакуации в населённом пункте Голая Пристань в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.
20:39
Аксёнов заявил, что ВСУ предпримут новые попытки контрнаступления
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинская армия будет предпринимать новые попытки перейти в контрнаступление.
20:39
Шубенков: моя цель на сезон — выполнить олимпийский норматив
Победитель и призёр чемпионатов мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал о целях на сезон.
20:35
Вышедшая в РПЛ «Балтика» объявила о переходе португальского футболиста
Первым новичком калининградской «Балтики» в летнее межсезонье стал португальский полузащитник Жоау Ламейра.