Британский эксперт: перед Западом и Украиной замаячило «сокрушительное поражение»

На фоне не слишком успешного украинского контрнаступления всё более явно вырисовывается перспектива того, что конфликт будет урегулирован переговорным путём — и Киеву придётся пойти на территориальные уступки, пишет в своей статье для The Telegraph аналитик британского центра Civitas и отставной военный Роберт Кларк. По мнению Кларка, подобный исход станет «сокрушительным поражением» и для Украины, и для Запада.

Конфликт на Украине с самого своего начала в прошлом году имел три возможных исхода: победа одной из сторон, «заморозка» боевых действий либо же урегулирование посредством переговоров, пишет на страницах The Telegraph директор отделения по вопросам обороны и безопасности аналитического центра Civitas и бывший военнослужащий сухопутных сил Великобритании Роберт Кларк. Между тем, судя по озвученным на этой неделе комментариям экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, последний сценарий, по-видимому, является более вероятным, чем предполагалось ранее, констатирует Кларк.



Как напоминает автор, Арестович допустил, что Украина может пойти на территориальные уступки в обмен на вступление в НАТО. Комментарии бывшего советника команды Зеленского закономерно вызвали острую дискуссию, и дело не только в том, что такой исход считают крайне нежелательным и в Киеве, и в других европейских столицах: уже сам тот факт, что о нём заговорили, показывает, что и украинская сторона, и западные союзники всё сильнее сомневаются в том, что Украина сможет долго продолжать боевые действия, отмечает эксперт.



Заявления Арестовича прозвучали в критический момент — ведь долго планировавшееся Киевом контрнаступление, которое продолжается уже второй месяц, столкнулось с целым рядом проблем, продолжает Кларк. Как разъясняет эксперт, украинцы успели получить лишь примерно половину техники, обещанной Западом в этом году, а между тем им приходится подтягивать всё новые и новые резервы, поскольку, несмотря на сообщения прессы о «низком боевом духе» в российской армии, она, по всей видимости, твёрдо настроена не отдавать противнику ни пяди земли.



Переданные Украине западные танки и украинские сапёры регулярно подрываются на российских минных полях, и в итоге ВСУ успели продвинуться лишь примерно на 8 км — притом, что для того, чтобы разорвать сухопутный мост России в Крым, им понадобится преодолеть почти сотню, пишет британский аналитик. Украинцам приходится очень тяжело: под ударами российских вертолётов и истребителей без собственного прикрытия с воздуха они продираются через мины и противотанковые ежи, а в итоге — наталкиваются хорошо укреплённые сети траншей, повествует эксперт.



То, что такое трудное начинание потребует больше времени, чем ожидала «порой нетерпеливая международная аудитория», было понятно с самого начала, признаёт Кларк. «Это — военная операция огромных масштабов, где важно всё — концентрация и численность сил, боевой дух, оснащение и обеспечение, логистика, а также стойкость и удача. Украинцы, впрочем, пока демонстрируют, что всеми этими военными качествами обладают», — полагает он.



Но есть как минимум один фактор, который играет не на стороне Киева — время, оговаривается автор. Как отмечает эксперт, на войне время — самая безжалостная сила, на которую никак нельзя повлиять, и Запад хорошо это усвоил в Афганистане: талибы* недаром любили повторять афганскую пословицу: «Часы, может, и ваши, а время всё у нас».



Первая половина лета уже осталась позади, приближается осень, а за ней вскоре придут холода, которые лишат войска возможности проводить высокоинтенсивные операции — а значит, Россия получит ещё больше времени на укрепление оборонительных позиций, которые она фортифицировала и прошлой зимой, предупреждает Кларк. На Западе же к этому моменту всё внимание будет приковано к президентской гонке в США и ко всеобщим выборам в Великобритании, предсказывает аналитик. По мнению автора, в Киеве понимают, что окно возможностей для того, чтобы воспользоваться перехваченной инициативой и занять как можно больше территории, скоро закроется.



Если Украина к зиме так и не добьётся своих военных целей в виде разделения сухопутного моста в Крым и «возвращения» существенной части утраченных территорий, то призывы пойти на территориальные уступки в обмен на не слишком внятные политические обещания станут звучать куда громче, и не только внутри страны, но и в западных столицах — ведь там уже вовсю будет давать о себе знать усталость от войны, совсем истощатся арсеналы вооружений и боеприпасов, а политики начнут по мере приближающихся выборов задумываться о национальных бюджетах, перечисляет Кларк.



Хотя Украине предстоит в ближайшие месяцы ещё немало битв, правительствам стран Запада следует готовиться к тому, что контрнаступление может провалиться, и одним из «мрачных итогов» такого фиаско окажется необходимость уступить территории, считает автор. При этом, если подобные уступки будут оформлены в обмен на некие гарантии безопасности, не предполагающие вступления страны в НАТО, далеко не факт, что Кремль станет такую сделку соблюдать, предостерегает он.



Как бы то ни было, этот сценарий несомненно поприветствуют правящие элиты Китая: если конфликт завершится фактическим разделением Украины, размещением в Донбассе российских войск, которые смогут оттуда грозить Киеву и Европе, а также политическим расколом в НАТО, Пекин явно будет в восторге, предполагает Кларк. На фоне «растущих импералистических амбиций Си Цзиньпина» эта развязка будет воспринята в Поднебесной как подарок — а вот для Запада она станет «сокрушительным поражением», в заключение констатирует он.