Контрнаступление Украины терпит провал, но американские политики готовы сражаться с Россией до последнего украинца, передаёт Redacted. По словам внешнеполитического эксперта Джемса Джатраса, Запад совершенно не волнует Украина — она лишь средство для провокации России. Главное для США — ослабить Москву, даже если для этого придётся пожертвовать всеми украинцами до последнего.

The New York Times сообщает, что российские войска уничтожили не менее 20 процентов всей техники, которую США и НАТО направили на Украину для использования в контрнаступлении. Отличная новость! 20 процентов всей техники, которая была туда направлена. Многие считают, что эта цифра гораздо выше. Конечно, 20 процентов звучит мало, не так ли? Но The New York Times заявляет именно так.

Это подтверждают и западные лидеры. За последний год НАТО потратило 1,2 триллиона долларов. 1,2 триллиона долларов! И теперь испытывает нехватку боеприпасов. «‎Деньги потрачены с пользой», по словам Линдси Грэма, которому нравится убивать русских.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Свобода или смерть?

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Свобода или смерть.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Сейчас вы свободны. И мы будем свободны.

ЛИНДСИ ГРЭМ: Да. А русские умирают... Мы ещё никогда так удачно не тратили деньги.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Большое спасибо.

«‎Русские умирают, — продолжает он и говорит, что деньги пошли на хорошее дело. — Мы ещё никогда так удачно не тратили деньги».

Разумеется, были и другие последствия: уничтожение целого поколения молодых украинских мужчин. НАТО помогло их убить. Западу совершенно наплевать на Украину и украинский народ. Он просто использует их, отмечает эксперт в области внешней политики Джеймс Джатрас. Послушайте.

ДЖЕЙМС ДЖАТРАС, эксперт в области внешней политики: Наша политика, однако, заключается в том, чтобы ослабить и уничтожить Россию. И да, ради этих целей мы заинтересованы в Украине. Украина — это дубина, которой мы можем избить русских. Украина здесь ни при чём, ни при чём украинцы, которые просто расходный материал, если речь идёт об этих государствах.

Да, расходный материал. Итак, в то время как Запад признаёт, что хвалёное украинское контрнаступление потерпело полный провал, США и НАТО ищут новые способы втянуть нас в ядерную мировую войну. И чтобы добиться своего, они не побрезгуют пожертвовать всеми украинцами, вплоть до последнего. Это, разумеется, их цель. Их совершенно не волнует Украина, запомните это. И НАТО тоже не волнует Украина: её просто используют, чтобы спровоцировать Россию.

Дата выхода в эфир 18 июля 2023 года.