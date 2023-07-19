Redacted: США используют Украину для провокации России, а украинцев — в качестве «‎расходного материала»

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Одна высокопарная риторика — Foreign Policy о готовности ЕС принять Украину в свои ряды Foreign Policy
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Frankfurter Rundschau: США отправляют в Сирию истребители для сдерживания «российской агрессии» Frankfurter Rundschau
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Sky News: продолжительная засуха в Европе вызывает опасения за продовольствие и урожай Sky News
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NBC: в результате атаки Крымский мост пострадал не так сильно, как в октябре NBC
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CNA: «усилилась неопределённость» — выход Москвы из зерновой сделки спровоцировал рост цен на основные культуры CNA
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Politico: момент не идеален — американцы затягивают с обучением украинских пилотов Politico
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«Борьба до последнего украинца» и «лучшая инвестиция США» — аналитик рассказал, что говорят в Вашингтоне об украинском конфликте CGTN
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New York Times: у Европы есть всё, чтобы защитить себя без помощи США, — кроме желания New York Times
INFOX.SG
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Федотов — о слухах по поводу службы в армии: чуть ли не в космос отправляли
Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов признался, что с момента призыва в армию слышал много слухов о своей службе.
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В Татарстане капитально отремонтируют 43 школы
В Татарстане в преддверии нового учебного года капитально отремонтируют 43 школы, заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов.
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В Удмуртии восстановили лес на площади более 5000 га
В Удмуртии рассказали о работе по восстановлению леса. Для того, чтобы молодые посадки прижились и хорошо росли, проводится комплекс мероприятий по уходу за ними.
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ТАСС: авиация привлекается к ликвидации крупного пожара в Угрешских банях в Москве
Авиация привлекается к ликвидации крупного пожара в Угрешских банях на юго-востоке Москвы, возгорание произошло на площади 500 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
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Выставка «Искусство Африки в Екатериновке» откроется 22 июля в Тверской области
Выставка «Искусство Африки в Екатериновке» пройдёт в Тверской области с 22 по 31 июля.
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В Киеве заявили, что суда не решатся заходить в порты Украины без зерновой сделки
Иностранные суда не решатся заходить в порты Украины после завершения зерновой сделки. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
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Нурмагомедов снялся с боя c Сэндхагеном из-за травмы
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с американцем Кори Сэндхагеном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Такси в Москве наехало на женщину с тремя детьми, переходящих дорогу в неположенном месте
Водитель такси в Москве наехал на женщину с тремя детьми, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщает Госавтоинспекция.
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Специалист Громов высказался об эффективности потолка цен на нефть
Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что идея потолка цен на нефть себя оправдала с точки зрения снижения доходности.
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Грузооборот в портах Кубани показал рост на 20%
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин обсудили модернизацию инфраструктуры и организацию перевозок.
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18 россиян вошли в заявку на US Open 2023 года
Организаторы Открытого чемпионата США по теннису опубликовали список заявленных теннисистов на турнир 2023 года.
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Специалист Громов спрогнозировал доходы России от нефтегазовой отрасли к концу года
Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов рассказал, какие могут быть доходы России от нефтегазовой отрасли к концу года.
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Военная хроника заявила о скоплении войск ВСУ для попытки наступления в Запорожской области
Военная хроника рассказала о скоплении украинских военных для новой попытки наступления в Запорожской области.
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Sky Sport: «Спартак» отказался от трансфера Рожерио
Бразильский защитник «Сассуоло» Рожерио всё-таки не продолжит карьеру в московском «Спартаке».
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Путин: Россия вернётся к зерновой сделке, если будут выполнены все её условия
Россия рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке только в том случае, если будут убраны все препятствия для страны и сняты ограничения с российских активов, заявил российский президент Владимир Путин.
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Следователи проверяют сообщения об унижении детей из ХМАО в уральском лагере
В Свердловской области следователи проводят проверку в детском лагере «Медная горка».
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Педагоги уральского лагеря заявили о готовности пройти полиграф в ответ на обвинения в унижении детей
Педагоги загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме Свердловской области заявили о готовности пройти полиграф в ответ на обвинения в унижении детей из Ханты-Мансийского автономного округа.
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США продолжат оказывать помощь Украине в экспорте зерна на мировые рынки
Власти США намерены продолжить оказывать помощь Украине в поставках зерна на мировые рынки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша»
Руководство венгерского футбольного клуба «Ференцварош» приняло решение уволить главного тренера команды Станислава Черчесова.
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Латвиец Игнатьев возглавил клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар»
Бывший игрок московского «Спартака» Виктор Игнатьев назначен на пост главного тренера китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар».
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Пентагон сообщил, что США одобрили продажу ФРГ ракет AMRAAM и оборудования на $2,9 млрд
Соединённые Штаты одобрили возможную продажу Германии ракет класса «воздух — воздух» AMRAAM и сопутствующего оборудования на $2,9 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.
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В ЦПВС сообщили, что двое военных САР пострадали при обстрелах Дамаска со стороны Израиля
В результате удара двух истребителей F-16 ВВС Израиля по складам в Дамаске пострадали двое сирийских военных. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
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Винер — о решении FIG: всё это напоминает историю с троянским конём
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что не стоит переоценивать решение Международной федерации гимнастики (FIG) снять санкции с российских спортсменов.
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Юрий Лоза высказался о причинах любви зрителей к ретро-дискотекам
Певец Юрий Лоза выразил мнение, что люди любят ретро-дискотеки, поскольку испытывают ностальгию.
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В Ставропольском крае построят ещё 12 спортивных объектов в 2023 году
В Ставропольском крае планируют построить ещё 12 объектов для занятий спортом в 2023 году.
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Иванова — о решении FIG: это приятная новость, но, боюсь, она вскоре «погаснет»
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова призвала не делать поспешных выводов после допуска россиян к участию в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).
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Дерматолог Журавлёва рассказала о преимуществах антиперспирантов перед дезодорантами
Врач-дерматолог сети «Клиника Фомина» Мария Журавлёва заявила, что для борьбы с избыточным потоотделением больше подходят не дезодоранты, а антиперспиранты.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве во Львове
Украинские СМИ сообщили о сильном взрыве во Львове, при этом тревога в регионе не объявлялась.
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В Татарстане вручили госнаграды отличившимся жителям республики
В Казанском кремле прошла церемония награждения отличившихся жителей республики.
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«Кукла колдуна» и «Лесник» признаны самыми популярными песнями «Короля и Шута» среди россиян
Согласно новому исследованию центра НАФИ, более 50% россиян знают о группе «Король и Шут», а более 40% — слышали и знают их песни.
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Белорусский паралимпиец помог детям из Донбасса отдохнуть в лагере для реабилитации
Белорусский паралимпиец Алексей Талай помог детям из Донбасса, однако украинские СМИ обвинили его в «похищении». Как рассказала корреспонденту RT Стиву Суини мама одного из детей, которые попали в детский лагерь для реабилитации, цель ряда журналистов Украины в данном случае — оболгать Белоруссию так же, как и Россию.
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SABC: в южноафриканском Йоханнесбурге произошёл взрыв
Взрыв, по предварительным данным, газопровода в южноафриканском Йоханнесбурге привёл к частичному обрушению дороги. Об этом сообщил телеканал SABC.
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Гершкович: Черчесова не уволят из «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович считает, что главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов сохранит свой пост после вылета из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
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Любимова и Алиханов стали первыми гостями нового частного музея «Хранители памяти»
Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Калининградской области Антон Алиханов первыми посетили новый частный музей «Хранители памяти».
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В Петербурге отремонтируют спуск у Румянцевского сада
В Санкт-Петербурге продолжается ремонт Университетской набережной. Специалисты восстановят в том числе участок у Румянцевского сада, на котором расположен самый большой грузовой спуск на Неве.
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Памятник графу Уварову планируют установить в Петербурге осенью
На Градостроительном совете в Санкт-Петербурге рассмотрели эскизный проект памятника министру народного просвещения, президенту Академии наук графу Сергею Уварову. Монумент планируют установить в сентябре у здания Двенадцати коллегий на Университетской набережной.
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В Нижегородской области перед судом предстанут участники банды автоподставщиков
В Нижегородской области перед судом предстанет банда автоподставщиков из 60 человек, которые обвиняются в мошенничестве на 12,7 млн рублей.
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Белый дом: США не готовы объявлять о мерах поддержки движения судов в украинские порты
США сейчас не могут объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в порты Украины после заявлений Минобороны России, которое предупредило, что будет рассматривать такие корабли как перевозчики военных грузов.
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РИА Новости: икону «Троица» Рублёва привезли в центр Грабаря для реставрации
Икону «Троица» Андрея Рублёва перевезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря.
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Решение о допуске российских гимнастов на Олимпиаду-2024 примет МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) пока ещё окончательно не решил, смогут ли гимнасты из России и Белоруссии принять участие в летних Играх 2024 года.
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Суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева
Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест по делу о мошенничестве бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева.
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Батыршина — о допуске россиян к соревнованиям FIG: это огромный шаг на пути к Олимпиаде
Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина призналась, что приятно поражена решением Международной федерации гимнастики (FIG) снять санкции с российских спортсменов.
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СК начал расследование убийства мальчика, тело которого нашли в московском парке
СК начал расследование убийства 11-летнего мальчика, тело которого нашли в коллекторе в одном из парков Москвы.
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Путин заявил о необходимости укрепления позиций России в сфере ИИ на собственной базе
Президент России Владимир Путин назвал необходимым постоянно укреплять позиции страны в области искусственного интеллекта на собственной базе.
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Путин: Россия готова заместить поставки украинского зерна
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова заместить украинское зерно и продолжить поставлять продукцию на мировые рынки, в том числе бесплатно.
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«Ференцварош» уступил «Клаксвику» и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов
Венгерский «Ференцварош» потерпел поражение по сумме двух матчей от фарерского «Клаксвика» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
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Метеоролог Макарова: июль может оказаться самым дождливым летним месяцем в Москве
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова прокомментировала ливни в Москве.
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В одном из парков Москвы нашли тело ребёнка с ножевыми ранениями
В Москве в парковой зоне около Каширского шоссе нашли тело ребёнка с ножевыми ранениями, ранее его мать заявила о пропаже 11-летнего сына, который ушёл гулять накануне днём.
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Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
Спортсмены из России и Белоруссии смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) с 1 января 2024 года.
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Путин: заявления о важности только украинского зерна для мира — это ложь и спекуляции
Все заявления о важности только украинского зерна для мира — это ложь и спекуляции: доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, а Украины — меньше 5%, заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, эти цифры говорят сами за себя.