Австралийский наёмник, воюющий в составе украинского интернационального легиона, рассказал ABC об ужасных условиях службы. Мужчина пожаловался на некомпетентное командование ВСУ, которое подвергает опасности личный состав, а также грозит им последствиями за высказывания об этом. Кроме того, наёмник добавил, что некоторым иностранцам не платят с самого момента вступления в формирование.

Бывший австралийский военнослужащий, воюющий в составе украинского интернационального легиона, дал эксклюзивное интервью в программе The World Today на радио ABC. В нём он рассказал, как некомпетентные командиры ВСУ подвергают опасности австралийцев, украинцев и прочих добровольцев, а также грозят им последствиями за высказывания об этом.

Чтобы не разглашать имя и фамилию этого человека, АВС согласилась называть его позывным Буш. Он утверждает, что в ходе боевых действий против России некоторые иностранцы и украинцы подвергаются опасности из-за некомпетентности ряда украинских командиров. Другим же угрожают тюремным заключением за попытки уехать.

Буш рассказал, что он вместе с товарищами из интернационального легиона не раз выражал обеспокоенность из-за возникшей ситуации и предлагал меры по повышению ответственности, однако все их идеи были оставлены без внимания.

«Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка», — заявил он.

«Мои товарищи погибали и продолжают погибать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно. Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения совершенно недопустимы, и, к сожалению, они вредят Украине», — сказал австралиец.

Он также заявил, что некоторым иностранным бойцам не платят за службу. Кроме того, по его словам, на Украине есть австралийцы, обладающие специальными военными навыками, например навыками вождения и применения бронетранспортёров Bushmaster, которые Канберра передала Киеву, но их умения используются не в полной мере.

Отвечая на вопрос, не боится ли он за свою безопасность в связи с такими откровенными высказываниями, Буш сказал: «Боюсь, сто процентов».

Киев создал интернациональный легион вскоре после начала российской военной операции, чтобы набирать иностранцев воевать за Украину. Буш — один из десятков тысяч иностранцев, вступивших в ряды этого формирования. Сколько вместе с ним воюет австралийцев — неизвестно.

Буш признался, что ситуация достигла критической точки. Он поделился с АВС аудиозаписью, на которой слышно, как он предупреждает своего командира, что члены легиона уйдут от него, если не устранить недостатки руководства, свойственные некоторым украинским военачальникам, и не прекратить произвол с их стороны.

На этой записи Буш говорит командиру, что система до такой степени подорвана, что сейчас невозможно решать даже такие элементарные задачи, как перевод человека из одного подразделения в другое.

«Я говорю вполне серьёзно: мы с радостью скажем, что уходим. Мы просто возьмём своих парней и отправимся куда-нибудь ещё, а вы лишитесь многих возможностей», — заявляет Буш своему командиру.

«И вы должны передать это вышестоящему командованию: мы собираемся уходить, и мы сделаем это», — добавил он.

Буш также заявляет на записи, что военнослужащие из интернационального легиона выражали обеспокоенность действиями отдельных командиров, однако их жалобы проигнорировали.

«Мы не будем служить в армии, которая дурно с нами обращается, — говорит он своему командиру. — Нам нужно, чтобы кто-то нас защищал, отстаивал наши интересы. И я не позволю таким идиотам оказывать влияние на ход военных действий. Нам надо побеждать».

В ответ на заявления Буша командир признаёт, что члены легиона разгневаны и недовольны.

Вопросы, поднятые австралийским разоблачителем, являются составной частью более серьёзной и тревожной картины. Украинское интернет-издание The Kyiv Independent часто и подробно сообщает о противоправных действиях некоторых командиров из легиона.

Ведущий программы The World Today также побеседовал с юристом, военным аналитиком и бывшим офицером австралийской армии Гленном Коломейцем, который получает от австралийцев и других членов воюющего на Украине легиона просьбы дать им юридические рекомендации.

По его словам, иностранцы утверждают, что некоторые украинские командиры угрожают им, когда они заявляют о своем желании уехать.

«Им угрожают тюрьмой и всевозможной чушью», — сказал Коломеец. Некоторые угрозы в адрес членов легиона он назвал «ужасными» и «шокирующими».

«Речь идёт об очень и очень опытных людях, об офицерах, которые находятся там длительное время и прилагают большие усилия. Они хотят, чтобы Украина победила, но им грозят тюрьмой просто за то, что они пытаются делать свою работу. Это очень сильно расстраивает», — заявил юрист.

Коломеец также рассказал об отвратительной ситуации с финансовым обеспечением легиона: некоторым иностранцам не платят с самого момента вступления в формирование.

Он рассказал об одном конкретном случае: служащего легиона, высококвалифицированного эксперта по кибербезопасности, отправили в окопы, когда он спросил, почему его товарищи не получают боевые выплаты.

По словам Коломейца, некоторые члены легиона делятся с товарищами собственными деньгами, чтобы те могли как-то свести концы с концами.

«Многим из этих людей не платят, и австралийцы на командных должностях платят подчинённым из собственного кармана, — рассказал он. — А ведь они приехали туда ради Украины».

Буш рассказал, что он тоже не получает денежное довольствие, хотя несколько месяцев назад подписал контракт с украинским интернациональным легионом.

«Легион за всё время моей службы ни разу мне не заплатил, — заявил он. — Я воюю практически бесплатно».

Буш и Коломеец рассказывают, что неверие в командные качества некоторых командиров из состава легиона стало серьёзной проблемой, имеющей самые серьёзные последствия.

По словам Коломейца, часть вступивших в легион иностранцев — это опытные и знающие военнослужащие, умеющие разрабатывать военные планы по стандартам НАТО, однако украинские командиры часто их игнорируют.

«Эти командиры пренебрегают планированием и просто шлют войска в бой — как украинцев, так и легионеров из западных стран. Они вообще не занимаются оперативным планированием, — сказал Коломеец. — Из-за этого гибнет много людей, а эффекта на поле боя почти никакого».

Программа The World Today передала украинскому послу в Австралии Василию Мирошниченко подробный список претензий и обвинений, высказанных Бушем и Коломейцем.

Мирошниченко дал письменный ответ, сообщив, что вооружённый конфликт всё ещё идет, и поэтому Украина «по вполне очевидным соображениям безопасности не комментирует детали военных операций»

В своём заявлении посол отметил, что служащие в легионе австралийцы должны сообщать о своих озабоченностях «вышестоящему командованию, а не средствам массовой информации, чтобы все эти вопросы были должным образом решены».

Будучи гражданином Австралии, Буш призывает правительство страны активнее отстаивать интересы сограждан, которые рискуют жизнью, сражаясь за Украину. Многие из них — это ветераны вооружённых сил, уже успевшие повоевать. Другие же оказались на поле боя впервые.

Программа The World Today направила список вопросов в канцелярию министра обороны Ричарда Марлеса. Официальный представитель военного ведомства ответил, что совет, который австралийское правительство даёт своим гражданам в отношении Украины и России, остаётся неизменным: не ездить туда.