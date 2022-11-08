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УП: на Украине погиб ещё один американский наёмник

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Во время боевых действий на Украине погиб гражданин США Тимоти Гриффин. Как пишет «Украинская правда», по разным подсчётам, он стал шестым или восьмым гражданином США, который погиб в ходе конфликта.
УП: на Украине погиб ещё один американский наёмник
AP

Во время боевых действий на Украине погиб гражданин США Тимоти Гриффин, воевавший в составе Интернационального легиона. Как пишет «Украинская правда», эту информацию подтвердила пресс-секретарь легиона.

Гриффин участвовал в контрнаступлении Украины на восточном фронте. Во время операции его подразделение попало под обстрел — и мужчина погиб в бою.

«Мы поддерживаем связь с семьёй Гриффина, и Международный легион и Вооружённые силы Украины занимаются процессом репатриации совместно с семьёй, выполняя их пожелания и указания», — сказала пресс-секретарь Интернационального легиона.
 
В легионе отказались предоставить более подробную информацию о Гриффине, ссылаясь на соображения оперативной безопасности и конфиденциальности. Но два человека на условиях анонимности сообщили, что мужчина был родом из штата Нью-Йорк и воевал в Харьковской области.
 
В понедельник вечером информацию о смерти американца подтвердил Государственный департамент США. Там, однако, отказались называть имя погибшего, лишь отметили, что находятся на связи с его семьей.
 
По разным подсчётам, Гриффин стал шестым или восьмым гражданином США, который погиб на Украине.
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