УП: на Украине погиб ещё один американский наёмник

Во время боевых действий на Украине погиб гражданин США Тимоти Гриффин. Как пишет «Украинская правда», по разным подсчётам, он стал шестым или восьмым гражданином США, который погиб в ходе конфликта.
Во время боевых действий на Украине погиб гражданин США Тимоти Гриффин, воевавший в составе Интернационального легиона. Как пишет «Украинская правда», эту информацию подтвердила пресс-секретарь легиона.
Гриффин участвовал в контрнаступлении Украины на восточном фронте. Во время операции его подразделение попало под обстрел — и мужчина погиб в бою.
«Мы поддерживаем связь с семьёй Гриффина, и Международный легион и Вооружённые силы Украины занимаются процессом репатриации совместно с семьёй, выполняя их пожелания и указания», — сказала пресс-секретарь Интернационального легиона.
В легионе отказались предоставить более подробную информацию о Гриффине, ссылаясь на соображения оперативной безопасности и конфиденциальности. Но два человека на условиях анонимности сообщили, что мужчина был родом из штата Нью-Йорк и воевал в Харьковской области.
В понедельник вечером информацию о смерти американца подтвердил Государственный департамент США. Там, однако, отказались называть имя погибшего, лишь отметили, что находятся на связи с его семьей.
По разным подсчётам, Гриффин стал шестым или восьмым гражданином США, который погиб на Украине.
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